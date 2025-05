Comment empêcher les étudiants de tricher avec ChatGPT ? Ces universités ont trouvé une solution simple comme bonjour

Les étudiants trichent de plus en plus avec l'IA. Pour endiguer le phénomène, des universités ont mis en place une solution tellement évidente qu'on se demande pourquoi on n'y a pas pensé avant.

Dans le film Les Sous-doués de 1980, la scène la plus culte est sans doute celle où les différents personnages passent le bac. Pour l'obtenir, ils trichent avec des méthodes improbables : une valise qui est en réalité un vidéo-projecteur, un livre d'histoire découpé à la forme d'une semelle de chaussure et collé sous le pied… Il fallait faire preuve de beaucoup d'imagination à l'époque. Aujourd'hui, il suffit d'ouvrir ChatGPT et d'écrire “fais ce devoir à ma place“.

L'an dernier, un sondage révélait un chiffre hallucinant : 99 % des étudiants se servent d'IA génératives comme ChatGPT, dont un tiers quotidiennement. L'usage de tels outils n'est pas une mauvaise chose en soi. Comme le rappelle Arthur Spirlin, professeur à l'Université de Princeton, au Wall Street Journal, “[les étudiants] utiliseront ChatGPT en permanence pour toutes sortes de choses, ce qui les rendra plus efficaces, plus productifs et mieux à même de faire leur travail“. Le problème, c'est quand ils s'en servent pour tricher pendant leur cursus scolaire.

Pour lutter contre la triche à l'aide de l'IA, ces universités adoptent une solution évidente

Le phénomène prend de plus en plus d'ampleur. Dans certaines universités américaines, des professeurs ont même renoncé à donner des devoirs à faire à la maison, sachant très bien que l'IA fera le gros du travail. “C'est comme aller à la salle de sport et demander à des robots de soulever les poids à votre place“, explique Stan Oklobdzija de l'Université Tulane.

La solution au problème n'a pas été compliqué à trouver. Pas la peine de développer un outil sophistiqué pour contrer ChatGPT, elle existe depuis des dizaines d'années : le cahier. Plus précisément le “cahier bleu”, utilisé pendant longtemps aux États-Unis pour les examens. Après une chute des ventes lors de la pandémie de Covid-19 en 2020, leur commerce est florissant. Jusqu'à 80 % d'augmentation sur les deux dernières années pour certains revendeurs.

Désormais, plusieurs enseignants obligent les étudiants à écrire dans ces cahiers pendant les examens en classe, au lieu de les taper sur ordinateur comme c'est la norme. Efficace contre la triche, mais pas sans défaut. Les élèves ne sont plus habitués à utiliser un stylo, ce qui se ressent dans leur écriture parfois à la limite de l'indéchiffrable.

Face à ce souci, un professeur a voulu laisser les élèves taper leurs réponses sur PC, en leur demandant de jouer le jeu et de ne pas tricher avec l'IA. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'un assistant en surprenne un en train de se servir de ChatGPT. Les cahiers bleus sont rapidement revenus sur les tables et ils semblent partis pour y rester.