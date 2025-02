Il y aura des cours sur l’IA obligatoires dans les collèges et lycées dès la rentrée 2025

La ministre de l'Éducation nationale Élisabeth Borne annonce qu'à partir de septembre 2025, les collégiens et lycéens devront suivre des cours sur l'intelligence artificielle.

Qu'on le veuille ou non, les outils à base d'intelligence artificielle sont là et ils ne vont pas disparaître, alors autant apprendre à s'en servir convenablement. Et dans ce cas, pourquoi ne pas le faire là où ça s'y prête le mieux ? À l'école donc. De toute manière, 99 % des étudiants utilisent déjà des IA génératives comme ChatGPT. La France n'est pas dupe, et alors qu'elle souhaite développer fortement la présence de l'IA au sein de l'éducation, elle prend les devants pour guider au mieux les adultes en devenir.

C'est pourquoi il y aura des cours sur l'IA dans les collèges et lycées du pays dès la rentrée de cette année, en septembre. L'ex-Première ministre Élisabeth Borne, aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale, l'a annoncé récemment. Il ne s'agira pas d'apprendre à se servir de ChatGPT et consorts pour que le programme fasse les devoirs à la place des élèves bien sûr. En revanche, ce genre d'usage sera abordé d'une manière plus globale, pour en comprendre les tenants et aboutissants.

Voici à quoi ressembleront les cours obligatoires sur l'IA au collège et lycée

“Je pense qu'il est indispensable que l'école s'en saisissent puisque c'est une révolution qui n'est pas à venir, mais qui est maintenant“, rappelle la ministre. “Il faut qu'on puisse former des élèves, former des professeurs également“. Élisabeth Borne précise également le déroulé de ces cours.

“C'est d'abord une évaluation de son niveau, de sa compréhension de l'intelligence artificielle. Puis ensuite c'est une formation au « prompting », [c'est-à-dire] comment on questionne une intelligence artificielle. C'est aussi expliquer aux élèves les différents types [d'IA], expliquer les enjeux : à la fois tout l'intérêt de [l'IA], mais aussi ses risques, ses biais“.

Concêtement, les cours sur l'IA prendront la forme “de petits modules d'auto-formation” en ligne. Il y en aura 10 au maximum, pour une durée comprise entre 30 minutes et 1h30. La formation sera obligatoire pour les élèves de 4e et de 2de, facultative pour tous les autres collégiens et lycéens.