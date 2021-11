Vivobook Pro 16X OLED d’ASUS : performances, légèreté et silence… le verdict d’une étudiante en digital

« Avec le Vivobook Pro 16X OLED, ouvrir Photoshop, Premiere Pro ou After effects ne prend que quelques petites secondes. Je peux même travailler avec deux ou trois de ces logiciels simultanément, sans que ça “rame” ».

Fanny Gautier, 19 ans, est étudiante à l’IIM – Digital School Paris. Elle y a débuté une année préparatoire de formation aux métiers du digital. De nombreuses matières sont au programme : création 3D, jeu vidéo, graphisme, code et bien sûr connaissance de la suite Adobe.

Pour mener à bien ses projets d’étude, elle a momentanément troqué son PC portable habituel contre un Vivobook Pro 16X OLED d’ASUS, une machine conçue pour répondre aux besoins des créatifs. Elle nous fait part de son expérience avec ce PC portable solidement équipé, qu’elle a pu tester pendant une semaine en conditions de travail réelles.

Fanny, en quoi l’ASUS Vivobook Pro 16X OLED et sa puissante configuration à base de Core i7 à 3,3 GHz est une machine pertinente dans le cadre de vos études ?

Je travaille tous les jours avec des logiciels très lourds, ceux de la suite Adobe comme Photoshop, Première Pro et After Effects ou bien des softs d’animation 3D comme 3Ds Max d’Autodesk. Avec le Vivobook Pro 16X OLED, ouvrir l’un de ces programmes ne prend que quelques petites secondes. Je peux même travailler avec deux ou trois d’entre eux simultanément, sans que ça « rame ». Ce qui n’est pas le cas avec ma machine habituelle, un modèle gamer pourtant assez puissant, mais pas suffisamment pour des traitements graphiques nombreux et complexes au quotidien ! Avec le PC d’ASUS, je n’ai eu aucun ralentissement et c’est la première chose que j’attends d’un PC portable.

Quels sont les impacts les plus quantifiables sur ces quelques jours de test ?

Je gagne un temps fou dans la journée et surtout je suis capable d’enchainer mes tâches beaucoup plus facilement, avec moins de stress. Avec mon précédent ordinateur, j’étais obligée de patienter quelques secondes entre chaque micro-action, même lors du plus petit « copier-coller »… C’était vraiment hyper frustrant et cela finissait par me faire prendre un retard qui pouvait se calculer en heures à la fin du mois.

Avez-vous utilisé le Vivobook Pro 16X OLED sur le campus pour assister aux cours ?

Et oui ! Les cours en présentiel ont repris et je dois bien sûr être équipée de mon PC portable pour y assister. Il m’arrive même parfois de devoir travailler avec d’autres élèves sur certains projets au café ou en salle d’études et j’ai vraiment apprécié la super autonomie du Vivobook Pro. Avant, il fallait absolument que je me place en cours à proximité d’une prise. Sinon, c’était la panne de batterie assurée au bout d’une heure… les logiciels que j’utilise puisent à fond dans les ressources de la machine.

Plus précisément, cela donne quoi en termes d’autonomie ?

Je tiens très largement tout au long de la journée sans avoir besoin de me brancher sur le courant, y compris pendant les sessions de cours les plus longues qui durent cinq heures. La dernière fois, je suis même partie de chez moi avec seulement 75% de batterie et le PC d’ASUS a tenu le coup pendant toutes ces heures de cours ou j’ai utilisé intensément plusieurs logiciels de la suite Adobe en même temps !

Le PC portable VivoBook Pro 16X OLED offre-t-il au quotidien tout le confort qu’on est en droit d’attendre d’une machine aussi pro ?

L’équipement est vraiment au top. Le clavier est confortable, avec ses touches bien plates et séparées, et son rétroéclairage me permet de travailler même lorsqu’il y a peu de lumière extérieure. Mais le mieux, c’est son grand écran OLED de 16 pouces, vraiment agréable avec ses couleurs éclatantes. Je ne suis pas encore assez avancée dans l’année pour profiter de toutes ses certifications, néanmoins indispensables dans le domaine du graphisme, mais cela rassure d’avance. C’est clair, retoucher, recadrer des images, faire du montage avec Photoshop en bénéficiant d’images aussi magnifiques, c’est cool pour travailler. Je l’ai testé aussi pour regarder des séries et jouer à des jeux vidéo comme les Sims ou Rocket League, difficile de ne pas apprécier l’écran !

C’est une machine que vous envisageriez d’utiliser au quotidien ?

Carrément ! Et point hyper important, c’est que le VivoBook Pro 16X, qui a pourtant un grand écran de 16 pouces et qui a la puissance d’un gros PC gamer, reste assez fin et léger [NDLR, il pèse 1,95 kg]. Sa grande force c’est qu’on peut le glisser facilement dans un sac et le transporter toute la journée sans que cela ne devienne pénible.

J’ai également apprécié le système de ventilation du Vivobook Pro 16X, incroyablement silencieux. C’est très agréable à la maison quand je veux écouter de la musique depuis les haut-parleurs qui m’ont d’ailleurs agréablement surprise avec leur son excellent. Et c’est encore mieux en cours, car on n’a pas envie de déranger les autres étudiants avec un bruit d’avion en train de décoller ! Je suis vraiment impressionnée et j’ai de plus remarqué que le PC ne chauffe pratiquement pas, même au bout de longues sessions de montage. On peut vraiment travailler dans la position de son choix, y compris le portable sur les genoux ! Retourner à ma vieille machine, ça ne va vraiment pas être facile !

