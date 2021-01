Vivo X60 Pro+ officiel : SD888, écran 120 Hz et stabilisation gimbal, à partir de 630 euros

Comme prévu, Vivo a officialisé un troisième modèle pour sa gamme premium X60. Il s’agit du Vivo X60 Pro+ qui bénéficie de tous les avantages du Vivo X60 Pro, mais profite aussi d’un nouveau SoC : le fameux Snapdragon 888 de Qualcomm. Mais ce n’est pas tout. Il intègre, comme le Galaxy S21 Ultra, deux capteurs avec téléobjectifs. Et les optiques signées Carl Zeiss sont également présentes.

Fin décembre, nous avons eu l’occasion de vous présenter deux nouveaux smartphones premium de Vivo, les X60 et X60 Pro. Assez proches l’un de l’autre, ils disposent d’un écran de 6,56 pouces AMOLED 120 Hz, d’un Exynos 1080 compatible 5G, de trois ou quatre capteurs photo, dont l’un est stabilisé avec un système gimbal de seconde génération, et d’une batterie de 4200 ou 4300 mAh, compatible dans les deux cas charge rapide 33 watts. Vivo en profitait pour officialiser l’arrivée de sa nouvelle interface : OriginOS, basée ici sur Android 11, qui remplace maintenant Funtouch.

À la fin de la présentation officielle de ses deux smartphones, Vivo publiait un teaser pour un troisième modèle dans la gamme X60. Il s’agissait du Vivo X60 Pro+. La marque, qui annonçait l’intégration d’un SoC Qualcomm haut de gamme et de nouveaux éléments en photographie, promettait que le smartphone serait présenté avant la fin du mois de janvier 2021. Chose promise, chose due : c’est aujourd’hui que Vivo a levé le voile sur le remplaçant du Snapdragon X50 Pro+.

Vivo remplace l'Exynos 1080 avec le Snapdragon 888

Le X60 Pro+ est relativement proche du X60 Pro. Il y a deux changements principaux. Le premier est le SoC. Comme prévu, il s’agit d’un composant de Qualcomm et non plus de Samsung. Il s’agit du Snapdragon 888, le dernier processeur octo-core haut de gamme du fondeur californien. Gravé en 5 nm, le chipset est légèrement plus rapide que son concurrent Exynos au niveau du coeur le plus puissant. Pour le reste, l’Exynos est, théoriquement, plus véloce. Reste à savoir ce que cela donne une fois le smartphone en main.

Notez que le Snapdragon 888 est accompagné ici de 8 ou 12 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage. Nous reviendrons en fin d’article sur le prix des deux configurations. Nous retrouvons également OriginOS, basé sur Android 11, ainsi que l’écran Full HD+ de 6,56 pouces compatible HDR+ et 120 Hz. La luminosité maximale annoncée est de 1300 nits. Sous l’écran, vous retrouvez un lecteur d’empreinte digitale. Enfin, la batterie offre une capacité de 4200 mAh, comme celle du X60 Pro. Mais elle est compatible charge rapide 55 watts. C’est une amélioration qui paraît anodine, mais elle compte.

Stabilisateur Gimbal, double téléobjectif, capture vidéo en 8K

Le second grand changement concerne la photographie. Une partie des éléments du X60 Pro sont repris. Mais certains capteurs ont été modifiés pour améliorer l’expérience. Commençons avec le capteur principal. Il passe de 48 à 50 mégapixels. Il est stabilisé, mais pas par un gimbal, et il est équipé de deux autofocus : un premier Dual Pixel à détection de phase et un second laser. Son objectif ouvre à f/1.6.

Le X60 Pro+ est équipé de deux capteurs avec téléobjectif, comme le X60 Pro (et comme le Galaxy S21 Ultra de Samsung). Le premier ne change pas : capteur 8 mégapixels, objectif ouvrant à f/3.4, stabilisation optique, autofocus à détection de phase et zoom optique 5x (zoom hybride jusqu'à 60x). Le second change. Il passe de 13 à 32 mégapixels en définition et son objectif ouvre maintenant à f/2.1. Il est toujours équipé d’un autofocus à détection et d’un zoom optique 2x. Il servira, par défaut, aux portraits.

Enfin, le capteur grand-angle passe de 13 à 48 mégapixels (avec un mode Quad Bayer pour une définition de 12 mégapixels). Son angle de vision est légèrement réduit. Il passe de 120° à 114°. Mais il gagne le fameux stabilisateur gimbal. C’est lui qui assurera logiquement tous les travaux de captation vidéo. Le X60 Pro+ filme jusqu’en 8K en 30 images par seconde (une définition inaccessible avec le X60 Pro). Notez qu’il filme également en HDR10+. Enfin, toutes les optiques sont signées Carl Zeiss, suite au partenariat entre Vivo et l'opticien allemand.

Lancé en chine le 23 janvier à partir de 630 euros

Le X60 Pro+ sera commercialisé en Chine à partir de demain, soit le 23 janvier. Son prix démarre à 4998 yuans (635 euros environ) en version 8/128 Go et monte à 5998 yuans (760 euros environ) en version 12/256 Go. Une sortie français est possible, mais pas vraiment assurée. En effet, Vivo a préféré lancer en Europe le X50 Pro, sous le nom de Vivo X51, et non le X50 Pro+. La marque pourrait réitérer cette stratégie avec cette génération.