Une Microsoft Surface Duo électrocute son propriétaire qui tentait de la charger

Le propriétaire d’une Surface Duo rapporte sur Internet avoir été électrocuté par son appareil. Ce dernier l’a simplement branché à un adaptateur secteur. Le smartphone lui a brulé la main et le connecteur du port USB est noirci par la chaleur. Le service client de Microsoft assure qu’une réponse lui sera rapidement apportée.

La Surface Duo est un projet qui a, dès le départ, suscité l’attention des supporters de Microsoft. Et ce même si les multiples tentatives de la firme de Redmond en téléphonie mobile se sont avérés être des échecs cuisants. Que ce soit les Kin, qui ont fêté leurs dix ans en 2020, les Lumia sous Windows Phone, rachetés cher à Nokia et revendus peu de temps après, les Asha sous Symbian qui ont subi le même sort que les Lumia, ou encore les Nokia X, sous une version d’Android fortement modifiée et dont la commercialisation a duré deux ans environ.

Lire aussi – Test Microsoft Surface Book 3 : harder, better, faster, stronger

Mais la Surface Duo semble être un projet non seulement à part dans l’écosystème de la téléphonie, mais aussi un produit plus en phase avec le positionnement devenu très « B2B » de Microsoft depuis l’arrivée de Satya Nadella au poste de PDG. Surface Duo est un smartphone sous une version peu modifiée d’Android et doté de deux écrans joints l’un à l’autre grâce à une charnière centrale. La plate-forme tourne sous Snapdragon 855, épaulé par 6 Go de RAM, 128 Go ou 256 Go de stockage et par une batterie de 3577 mAh.

Electrocuté en branchant le Surface Duo à une prise électrique

Commercialisé aux Etats-Unis, Surface Duo devrait arriver en Europe début 2021… si tout va bien. Or, une curieuse histoire a été rapporté par le propriétaire d’une Surface Duo. Celui-ci explique sur Reddit que son exemplaire du smartphone double écran l’a électrocuté. L’incident s’est déroulé au moment où il branchait l’appareil à un adaptateur secteur pour le recharger. Il tenait l’appareil fermé d’une main et, de l’autre, manipulait le chargeur.

Il a ainsi reçu un choc électrique dans la main assez fort pour que ses muscles se crispent autour de l’appareil, notamment à l’endroit du connecteur USB type-C qui chauffe rapidement, résultant en une brulure que le malheureux a prise en photo et postée sur Internet. Une autre photo montre que le connecteur USB a eu particulièrement chaud. Même si la photo est extrêmement floue, vous pouvez y voir que l’intérieur du port est calciné. C’est certainement là que l’isolation électrique était imparfaite.

Nous ne connaissons pas les circonstances exactes de l’incident. L’utilisateur avait-il les mains mouillées ? Le chargeur était-il d’origine ? Avait-il manipulé l’appareil de la bonne manière jusqu’ici ? Difficile à dire. Cependant, il a contacté le service client de Microsoft qui a exprimé sa surprise et promis de revenir vers lui rapidement pour enquêter sur ce problème. Notez que d’autres utilisateurs américains de la Surface Duo ont répondu à ce témoignage. Et aucun ne semble avoir vécu la même expérience. Il s’agit peut-être d’un cas isolé.

Source : Reddit