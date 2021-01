X60 Pro+ : Vivo envisage un lancement en France, voilà un sérieux concurrent pour le S21 Ultra

Pour l'instant réservé au marché chinois, Vivo a confirmé l'arrivée d'une version internationale du Vivo X60 Pro+ en Europe. Avec son écran 6,59″ en FHD+ et 120 Hz, son processeur Snapdragon 888 et ses capteurs photo signés Zeiss, ce smartphone a tout le potentiel pour rivaliser avec le Galaxy S21 Ultra.

Ce 22 janvier 2021, Vivo a marché dans les pas de Xiaomi et Samsung en dévoilant son dernier smartphone premium : le Vivo X60 Pro+. Bien que proposé à partir de 630 € seulement, l'appareil ne compte pas jouer dans la cour des milieux de gamme, bien au contraire. Les ambitions de Vivo sont claires : proposer un concurrent de taille au S21 Ultra, à l'iPhone 12 et au Mi 11, le tout à un prix bien plus attractif.

Il faut dire que ce smartphone a de solides arguments, à commencer par sa fiche technique. En premier lieu, le Vivo X60 Pro+ embarque sous le capot un Snapdragon 888, le dernier processeur en date de Qualcomm. La puce s'accompagnera de 8 ou 12 Go de RAM, et de 128 ou 256 Go d'espace de stockage selon les versions.

Rajoutons à cela un écran 6,56″ en définition FHD+ doté d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, le tout compatible HDR, ainsi qu'une batterie de 4200 mAh compatible avec la charge rapide 55 W. À titre comparatif, le S21 Ultra reste mieux équipé, avec une dalle 6,8″ en WQHD+ 120 Hz et une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide 25 W. Mais il faut rappeler qu'il y a plus de 600 € d'écart entre les deux appareils.

Là où le Vivo X60 Pro+ pourra marquer sa différence, c'est bien sur l'ensemble photo. En effet, la marque a signé un partenariat avec Zeiss, grand spécialiste de l'optique. Et à l'instar de Huawei avec Leica, Vivo s'est appuyé sur le savoir-faire de Zeiss pour concevoir le bloc photo du X60 Pro+.

Bonjour, la série X60 est uniquement vendue en Chine pour le moment. Mais des déclinaisons arriveront un peu plus tard dans l'année en Europe ! Bonne journée ! 😊 — vivo France (@vivomobile_fr) January 25, 2021

Ainsi, le volet photo sera assuré par un capteur principal de 50 MP équipé de deux autofocus (Dual Pixel à détection de phase et laser). Il s'accompagne de deux téléobjectifs de 8 MP et 32 MP. Le premier propose la stabilisation optique, l'autofocus à détection de phase et un zoom optique 5x. Le second servira aux portraits, avec son autofocus à détection et son zoom optique 2x. Ce trio est ensuite rejoint par un capteur grand angle de 48 MP, équipé du fameux stabilisateur gimbal inauguré sur les Vivo X60 et X60 Pro.

Avec une telle fiche technique et un prix avoisinant les 635 € dans sa version 8 Go de RAM et 128 Go, le Vivo X60 Pro+ peut marcher sur les plates bandes du S21 Ultra. Et bonne nouvelle, puisque Vivo a confirmé l'arrivée de déclinaisons du X60 Pro+ plus tard durant l'année 2021. On vous tiendra évidemment au courant lorsque nous aurons plus d'informations sur ces modèles à destination du marché français.