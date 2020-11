Vivo présentera Origin OS, sa nouvelle interface Android, le 18 novembre

Vivo annonce sur le réseau social chinois Weibo l’arrivée d’une nouvelle interface pour Android : Origin OS. Elle sera officiellement présentée le 18 novembre à l’occasion d’une conférence de presse organisée à Shenzhen. Cette interface remplacera logiquement Funtouch que la marque chinoise a lourdement modifiée lors de son arrivée en Europe.

Tout récemment, Vivo a enfin présenté ses premiers smartphones en Europe. Nous avons eu l’occasion de tester le X51 5G, un smartphone premium dont l’atout majeur est son stabilisateur optique gimbal. Armé d’un Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, il est vendu 799 euros en open-market. Si vous le comparez au X50 Pro proposé en Chine, vous découvrirez qu’il s’agit du même smartphone.

Lire aussi – FlashCharge 120W : Vivo est désormais capable de recharger un smartphone en 15 minutes

Cependant, lors de la présentation officielle du smartphone, au mois d’octobre, Vivo nous a indiqué qu’une différence majeure sépare le X50 Pro et le X51 5G : c’est l’interface. Vous le savez certainement : la ROM Android de Vivo s’appelle Funtouch (c’est l’équivalent de MIUI, EMUI ou OxygenOS ou encore ColorOS). En Chine, cette interface est particulièrement retravaillée, avec de nombreux changements au niveau de la personnalisation et de l’ergonomie.

Funtouch cède sa place à Origin OS

Vivo nous a indiqué que les Occidentaux plébiscitent une interface proche d’Android stock. Funtouch est donc plus simple sur le vieux continent, aussi bien en termes d’utilisation qu’en termes de customisation. Une différence importante qui pouvait alors nous laisser croire qu’un changement profond allait avoir lieu chez Vivo. Et ce sera bien le cas.

En effet, l’entreprise annonce qu’elle présentera le 18 novembre prochain une nouvelle interface qu’elle appellera Origin OS. Cette présentation aura lieu durant une conférence de presse qui sera organisée à Shenzhen. L’information a été dévoilée sur le réseau social chinois Weibo, sur un compte créé spécialement pour Origin OS.

Une nouvelle ROM pour accompagner Android 11 ?

Cette annonce soulève plusieurs questions. D’abord, quels seront les changements ? Visuellement, nous nous attendons à ce qu’Origin OS reprennent les changements apportés à la version européenne de Funtouch. Nous devrions donc découvrir une interface proche d’Android stock. Ensuite, où Origin OS sera-t-elle déployée ? Compte tenu du fait que la présentation aura lieu en Chine, il est possible qu'Origin OS soit déployée en Asie et en Europe.

Quatrième question importante qui se pose : quels sont les modèles qui profiteront d’Origin OS. Il semble presque évident que le X51 5G devrait migrer vers cette version, compte tenu de son statut de flagship européen. Nous pensons que ce sera également le cas du Y70, un smartphone milieu de gamme compatible 5G qui semble offrir un bon rapport qualité-prix. Le sort réservé aux Y11s et Y20s, des modèles moins chers, est déjà moins évident. Enfin, les équipes de Vivo en profiteront-elles pour amorcer la migration vers Android 11 ? C’est bien possible. Réponse la semaine prochaine.

Source : Weibo