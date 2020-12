Vivo X60 : Vivo et Zeiss annoncent un partenariat d’envergure pour la photo sur smartphone

Vivo pourrait frapper fort pour son prochain smartphone dans le domaine de la photo. La marque chinoise a en effet annoncé un partenariat avec Zeiss, le géant allemand de l’optique. Le premier produit commun sera présenté le 17 décembre, et tous les regards se tournent évidemment vers les Vivo X60.

Vivo mise sur la photo, notamment avec son récent X51, très bon dans ce domaine. La marque chinoise pourrait aller encore plus loin avec sa gamme X60. En effet, elle a annoncé un partenariat avec le géant allemand de l’optique, Zeiss, qui se concrétisera le 17 décembre prochain.

C’est sur Instagram que la marque a teasé le deal. Elle indique ainsi qu’elle nous annoncera quelque chose d’excitant dans quelques jours, plus particulièrement le 17 décembre prochain. Les regards se tournent évidemment vers le Vivo X60, qui miserait encore plus sur la photo que son prédécesseur. Le visuel accompagnant la publication laisse en tout cas très peu de doute sur la nature de cet accord : cela concernera les smartphones.

Le Vivo X51 a lancé la marque en France. Le terminal mise énormément sur la photo et nous a séduit avec son stabilisateur gimbal et son capteur de grande qualité. En signant un partenariat avec Zeiss, Vivo frappe fort et montre son ambition dans le domaine. Par certains aspects, ce deal rappelle celui entre Huawei et Leica, la firme chinoise misant aussi beaucoup sur cet aspect.

Le Vivo X60, nouveau roi de la photo ?

Comme l’indique Android Police, Zeiss est déjà partenaire de HMD Global et travaille notamment sur les smartphones siglés Nokia. On ne sait pas si celui-ci sera toujours d’actualité ou si Vivo a signé un partenariat exclusif.

Le Vivo X60 serait décliné en deux versions : X60 classique et X60 Pro. Il devait être équipé d’un processeur Exynos 1080 de chez Samsung. Le X60 adopterait un écran plat tandis que le Pro serait doté d’une dalle incurvée sur les côtés. Tous deux embarqueraient une batterie de 4000 mAh avec chargement rapide de 33 watts ainsi qu’Android 11 avec la surcouche Origin OS. Mais ce sera bien entendu sur la photo que les deux produits seront scrutés à la loupe. Vivo, bientôt le nouveau roi de la photo sur mobile ?

Source : Instagram