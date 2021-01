Honor V40 : capteur 50 MP, Dimensity 1000+, découvrez sa fiche technique complète

Honor a présenté son tout nouveau smartphone 5G ce mardi. Propulsé par un Dimensity 1000+, il est équipé d'un écran 6,72”, 8 Go de RAM et d'un capteur 50 mégapixels. La marque chinoise a annoncé avoir écoulé la totalité des stocks en seulement 3 minutes et 46 secondes.

On connaît désormais le premier smartphone de Honor en tant que marque indépendante. Depuis que Huawei a vendu sa filiale pour 12,8 milliards d'euros, l'attente s'est faite grandissante quant à la première proposition de cette dernière. C'est désormais chose faite avec le Honor V40, un smartphone 5G équipé d'un écran OLED de 6,72”.

Il faudra cependant faire preuve d'encore un peu de patience pour découvrir les smartphones Honor propulsés par un SoC Qualcomm. Pour son V40, le constructeur a en effet fait le choix du Dimensity 1000+ de Mediatek, accompagné de 8 Go de RAM LPDDR4x, ainsi qu'un maximum de 256 Go de stockage. Seulement disponible en Chine pour le moment, sa version 128 Go est vendue à 3599 yuans et 3,999 yuans pour sa version 256 Go, soit respectivement 456 € et 507 €.

Le Honor V40 est en rupture de stock après seulement 3 minutes et 46 secondes

Honor a bien récupéré sa licence Android, puisque la 10e version du système d'exploitation est installée sur le V40, couplé avec la surcouche Magic UI. Le smartphone embarque également une batterie 4000 mAh, compatible avec la charge rapide 50W et 66W. Du côté de la photo, il propose un capteur principal de 50 MP, un capteur grand-angle de 8 MP ainsi qu'un capteur macro 2 MP. Le capteur selfie permet une résolution de 16 MP.

Le Honor V40 sera disponible en trois coloris : “Noir minuit”, “Argent titane” et “Rose doré”. La marque chinoise a annoncé avoir écoulé la totalité de ses stocks en seulement 3 minutes et 46 secondes. Il faudra attendre jusqu'au 26 janvier aux utilisateurs chinois pour tenter à nouveau de se le procurer. Quant au reste du monde, on ne connaît pas encore de date de sortie sur les marchés internationaux. En attendant, vous pouvez découvrir sa fiche complète dans son tableau ci-dessous.