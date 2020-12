Vivo X60 et X60 Pro officiels : Exynos 1080, optique Zeiss, stabilisateur gimbal, à partir de 450 euros

Vivo a officialisé le 29 décembre 2020 les deux premiers modèles de la série X60 : le Vivo X60 et le Vivo X60 Pro. Ils remplacent les X50 et X50 Pro sortis en juin dernier en Chine. Équipés d’un SoC Samsung, ils profitent des acquis de la gamme X50, dont le stabilisateur gimbal, ainsi que du récent partenariat avec l’opticien allemand Zeiss. Ils seront accompagnés dans quelques semaines d’un modèle plus ambitieux encore, le X60 Pro+.

Le lendemain du lancement du Mi 11 chez Xiaomi, l’un de ses principaux concurrents, Vivo, prend la relève. La marque chinoise a présenté aujourd’hui deux nouveaux smartphones, lesquels font partie de la gamme X. Cela veut dire qu’il s’agit du haut de gamme chez Vivo. Les deux modèles s’appellent X60 et X60 Pro. Ils inaugurent donc une nouvelle série chez Vivo et ils remplacent les X50 et X50 Pro qui ont été présentés en juin dernier. Nous connaissons bien le second, puisqu’il se nomme X51 en France. Nous avons publié un test complet dans nos colonnes et une vidéo sur notre chaîne YouTube.

Les X60 et X60 Pro sont deux smartphones premium. Ils s’appuient bien évidemment sur les acquis de leurs prédécesseurs dont ils empruntent notamment le stabilisateur optique de type gimbal. Celui-ci était absent du X50, mais présent dans le X50 Pro (aka X51). Cette technologie arrive dans la version « classique » du X60 et devient donc plus abordable. C’est une très bonne nouvelle. D’ailleurs, les X60 et X60 Pro profiteront d’un gimbal de seconde génération, améliorant encore sa capacité à compenser les mouvements parasites.

Gimbal, optique Carl Zeiss, zoom optique et capteur 48 mpx

Toujours du côté de la photographie, les X60 et X60 Pro profitent du partenariat signé récemment avec Carl Zeiss, l’opticien allemand. À l’image de Leica avec Huawei, Zeiss développe avec des Vivo des objectifs pour tous les capteurs photo des deux smartphones. Reste à savoir quel sera, à court et à long terme, l’effet sur la qualité d’image produit par les smartphones de Vivo. Chez Huawei, l'effet fut radical, puisqu'en quelques années, les smartphones haut de gamme de la marque chinoise sont devenus des références en matière de photographie mobile.

Parlons justement des capteurs photo. Ceux des deux smartphones sont relativement proches de leurs prédécesseurs, avec quelques légers changements. Capteur principal stabilisé de 48 mégapixels (objectif ouvrant à f/1.48 pour le Pro et f/1.79 pour le standard). Capteur 13 mégapixels avec zoom optique 2x pour les portraits. Capteur 13 mégapixels avec objectif grand-angle (angle de vision de 120 °). Et un dernier capteur, exclusif au X60 Pro (il faut bien justifier la différence de prix), de 8 mégapixels avec objectif périscopique, zoom optique 5x et zoom numérique 60x. Il n’est pas certain que ce soit une bonne idée d’aller jusque là.

Samsung fournit le processeur et l'écran

Autre nouveauté intéressante des X60 : le chipset. Vivo tente à nouveau d’intégrer un SoC en provenance de Samsung. Ce sont les sixième et septième smartphones de Vivo à profiter d’un Exynos, après les X30, X30 Pro, Y70s, Y51s et S6 5G. Tous ont été lancés en Chine ces 12 derniers mois. Pour la série X60, Vivo a choisi l’Exynos 1080, un SoC gravé en 5 nm que Samsung a présenté en novembre dernier seulement. Il est composé d'un processeur octo-core (des coeurs Cortex-A78 ou Cortex-A55) cadencé jusqu'à 2,8 GHz, d'un GPU ARM Mali-G78 MP10 et d'un modem 5G.

Ce n'est pas un SoC extrêmement puissant, mais il est parfaitement capable de prendre en charge les tâches quotidiennes. Il est interessant de noter que Vivo a préféré acheter des Exynos 1080 et non des Snapdragon 765G (qui équipent pourtant les X50 et X50 Pro). Il est accompagné de 8 ou 12 Go de RAM selon les versions. Nous verrons en fin d’article les prix et les capacités de stockage proposés.

L’écran des deux smartphones provient également de Samsung. Il s’agit de dalles AMOLED Full HD+ 6,56 pouces (soit la même taille que pour les X50). Ces dalles sont compatibles avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, contre 90 Hz précédemment. Pas d’encoche ici, mais un trou pour héberger un capteur selfie de 32 mégapixels. Un lecteur d’empreinte digitale est bien évidemment intégré sous la dalle. Côté batterie, vous retrouvez un modèle 4300 mAh dans le X60 et un modèle 4200 mAh dans le X60 Pro. Etonnamment, le Pro est moins bien loti alors qu'il est plus épais et plus cher. Les deux smartphones sont tous deux compatibles charge rapide 33 watts. La coque des deux mobiles est en verre minéral avec un effet satiné que Vivo annonce très doux au toucher.

Android 11 et nouvelle interface Origin OS

Dernier point à ne pas oublier : les X60 et X60 Pro sont livrés avec Android 11. Et ils profitent de la nouvelle interface de Vivo. En effet, Vivo a décidé de supprimer Funtouch de ses mobiles. Ce n’est pas une surprise, puisque l’interface a été dévoilée en novembre dernier. Son nom est Origin OS. Et son allure est bien plus proche des codes d’Android (et donc un peu moins proche de ceux de Funtouch). Notez que la version européenne de Funtouch, découverte avec le X51, est déjà une étape intermédiaire vers Origin OS.

Finissons cette présentation avec les prix des deux téléphones. Le X60 est proposé à 440 euros en version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, à 475 euros en version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage et à 500 euros en version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le X60 Pro n’est proposé qu’en une seule version : 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Elle est vendue 560 euros environ. Notez que ces prix sont convertis à partir du yuans. S'ils arrivent en France, ils seront bien plus onéreux. Le X51 par exemple a été lancé à 799 euros (mais se négocie actuellement autour des 699 euros).

En attendant le X60 Pro+ et son Snapdragon 888

Ils sont d’ores et déjà en précommande en Chine. Ils arriveront sur les étals des boutiques spécialisées à partir du 3 janvier. Et il est probable que l’un d’eux parvienne en France. Notez aussi que Vivo a profité de la présentation des X60 et X60 Pro pour officialiser sa montre Vivo Watch et pour annoncer l’arrivée prochaine du Vivo X60 Pro+. Car, comme le X50, le X60 se déclinera aussi en version haut de gamme. Il sera annoncé fin janvier 2021. Et l’un des changements concernera son SoC : il devrait s’agit du Snapdragon 888. Rendez-vous donc dans un mois !