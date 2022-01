Vivo présente le V23 et le V23 Pro, des smartphones capables de changer de couleur

Vivo a annoncé ses deux nouveaux smartphones phares : le V23 et sa déclinaison Pro. Leur particularité est de changer de couleur en fonction de la lumière du soleil. Ils proposent également une fiche technique très intéressante.

Le marché des smartphones est féroce et pour se démarquer, il faut proposer le « petit truc en plus » qui pourrait rendre votre terminal unique. Vivo l’a bien compris et mise sur un design très particulier pour ses V23 et V23 Pro : ils sont capables de changer de couleur.

Les deux smartphones sont disponibles en noir ainsi qu’en doré. C’est ce dernier coloris qui intrigue. Lorsque le smartphone est exposé à la lumière du soleil pendant quelques minutes, la coque « bronze » pour adopter un vert émeraude. Il revient à la normale après quelques minutes à l’ombre. Cela n’apporte rien, bien sûr, mais il s’agit d’une fonctionnalité inédite qui fait ressortir le terminal de la masse.

Vivo dévoile des V23 avec une fiche technique intéressante

Les V23 et V23 Pro ne sont pas seulement des smartphones qui changent de couleur, puisque leur fiche technique est également intéressante. Le V23 dispose d’un écran AMOLED plat de 6,44 pouces d’une définition de 2400 x 1080 pixels et doté d’un taux de rafraîchissement de 90Hz. Il embarque un processeur MediaTek Dimensity 920 avec 8 ou 12 Go de RAM et 128/256 Go de mémoire. Sa batterie est d’une capacité de 4 200 mAh et supporte la charge rapide de 44 Watts. Côté APN, il est doté d’un capteur principal de 64 mégapixels, d’un ultra grand angle de 8 mégapixels ainsi que d’un super macro de 2 mégapixels.

A lire aussi – Test Vivo X60 Pro : à la recherche de l’équilibre parfait

Le V23 Pro adopte une fiche technique logiquement supérieure. Il est ainsi équipé d’un écran AMOLED légèrement incurvé sur les côtés de 6,56 pouces. La dalle propose une définition de 2 346 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. A l’intérieur, nous trouvons le meilleur processeur de MediaTek : le Dimensity 1200. Une bête de course qui fait partie des tous meilleurs du marché. Il est épaulé par 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de mémoire. La batterie est de 4 300 mAh avec une recharge rapide de 44 Watts. Concernant l’appareil photo, nous avons un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un super macro de 2 mégapixels.

A noter que les deux smartphones embarquent Android 12 avec la surcouche Funtouch OS 12. Ils sont pour l’instant commercialisés en Inde au prix de départ 350 euros pour le V23 et 460 euros pour le V23 Pro. Ils devraient arriver en Europe dans le courant de l’année 2022. Des produits clairement intéressants pour leur tarif.