SpaceX augmente les tarifs de Starlink à cause de la pénurie de composants

Starlink, le service d'Internet par satellites de SpaceX augmente le prix de son abonnement mensuel, mais également des kits contenant une antenne, selon un nouvel e-mail envoyé aux clients.

Alors que Starlink coûte déjà beaucoup plus cher qu’un abonnement Internet traditionnel, celui-ci va voir son tarif augmenter. SpaceX a annoncé la mauvaise nouvelle à ses abonnés dans un e-mail. L’entreprise aurait été contrainte d’augmenter ses prix « en raison des niveaux excessifs d'inflation ». En cause, la pénurie de composants et la hausse des tarifs des matières premières pour toute l’industrie.

Le prix du kit Starlink passera ainsi de 499 dollars à 549 dollars pour ceux qui ont déjà versé un acompte. De leur côté, les nouveaux clients devront payer 599 dollars pour se procurer une antenne. En ce qui concerne l'abonnement mensuel, celui-ci va également augmenter. Le tarif passera de 99 dollars à 110 dollars à partir du 22 avril.

Starlink voit son tarif augmenter à cause de l’inflation

Comme indiqué dans le courriel, SpaceX impute l'augmentation des prix à l'inflation du marché, un problème croissant dans l'économie au cours des derniers mois. Cette nouvelle déplaira sûrement à certains utilisateurs, et SpaceX rappelle que le service peut être annulé à tout moment. Ceux qui renvoient leur équipement Starlink dans l'année qui suit le début de leur abonnement peuvent recevoir un remboursement partiel de 200 dollars.

Sur son site Web, SpaceX indique qu'en fonction de l'emplacement du client, la livraison des commandes peut prendre six mois ou plus. En France, le tarif de l’abonnement est pour l’instant toujours fixé à 99 euros par mois, mais il faudra dépenser 634 euros pour l’antenne et 71 euros pour la livraison. Pour rappel, Starlink a récemment atteint les 120 Mb/s en France, contre 90 Mb/s précédemment.

Le géant américain a dévoilé une nouvelle antenne encore plus rapide à 2500 euros pour ceux qui sont prêts à débourser un peu plus tous les mois, puisque l’abonnement passe à 500 dollars par mois. Bien que le prix des antennes soit très élevé, il est bon de rappeler que SpaceX vend pour l’instant ses appareils à perte, puisque ceux-ci coûtent beaucoup plus cher à produire. Néanmoins, SpaceX compte bien à terme arriver à réduire le coût de production à environ 250 dollars, mais cela n'arrivera pas avant au moins plusieurs années.