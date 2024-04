Vite, Samsung casse les prix avec ce code promo éphémère, profitez-en !

Vous souhaitez acheter un produit Samsung ? Ce bon plan tombe à pic. Ce week-end, Samsung propose une réduction immédiate de 10 € tous les 100€ d’achat. Mais attention, l’offre expire lundi. Voici comment en profiter.

Samsung propose régulièrement des promotions sur des produits spécifiques. Mais cette fois, toutes les catégories sont concernées ! Du vendredi 19 avril au lundi 22 avril à 11h59, en renseignant le code SAMSUNG10 dans votre panier, vous bénéficiez de 10€ de réduction immédiate tous les 100€ d’achat. Et bonne nouvelle, cette remise est compatible avec les autres offres promotionnelles déjà en cours dans une limite d’un panier maximal de 3000€.

À noter, le code promo ne s’applique pas sur les nouveautés TV et Audio 2024 ainsi que sur la TV Crystal UHD et les références électroménagers WW11BGA046AEEF, MS23F300EEW/EF, VS20R9044T2/EN, MS28F303TFS/EF, RB34A7B5EB1/EF, WW90T4540TE/EF. Enfin, il n’est pas cumulable avec les produits offerts et autres codes de réduction Samsung.

Si vous prévoyez d’acheter une tablette, un smartphone, un PC portables, une TV, de l’électroménager ou tout autre équipement Samsung, c’est le bon moment pour vous équiper en faisant des économies.

La TV The Frame QLED à partir de 409 €

La TV Samsung The Frame QLED de 32 pouces est habituellement en vente à 599 € mais elle profite actuellement d’une réduction immédiate de 150 €. Avec le code SAMSUNG10, son prix chute à nouveau pour arriver à seulement 409 €. C’est un excellent prix pour cette TV certifiée sans reflet.

La Samsung The Frame 32 pouces 2023 est dotée d’une belle dalle Full HD ( 1920 x 1080 pixels) qui profite d’un taux de rafraîchissement de 50 Hz. Grâce à la technologie Quantum Dot, la TV est capable de restituer les couleurs de façon réaliste avec plus d’un milliard de nuances.

Le capteur de mouvement détecte votre présence et allume l’écran en mode art quand vous êtes dans la pièce. Lorsque vous partez, la TV s’éteint automatiquement. Vous pouvez soit la laisser sur pied, soit utiliser l’accroche murale fournie avec ce modèle pour l’accrocher mur et ainsi avoir l’illusion d’un véritable tableau. Vous pouvez accéder à plus de 2100 oeuvres d’art en provenance de galeries et musées du monde entier.

Enfin, la The Frame QLED de 32 pouces intègre Tizen et dispose du Wi-Fi, du Bluetooth, de 2 ports HDMI et 2 ports USB.

De nombreuses TV sont concernées par la réduction immédiate de 10 € tous les 100€ d’achat avec le code SAMSUNG10. N’hésitez pas à faire un tour sur le site pour consulter les différentes offres.

Le smartphone Samsung Galaxy S24 passe à 719 € (619€ avec le bonus reprise) au lieu de 899 €

Normalement en vente à 899 €, vous pouvez acheter le nouveau smartphone de Samsung à seulement 719 € en cumulant le code promo SAMSUNG10 à renseigner dans votre panier et l’offre de remboursement 100 €. Mais ça n’est pas tout ! En profitant du bonus reprise de 100 €, le Samsung Galaxy S24 vous revient à seulement 619 €. C’est un excellent prix pour ce smartphone haut de gamme.

Sorti en début d’année, le Galaxy S24 de Samsung est équipé d’un bel écranDynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces. Il profite d’une définition en Full HD+ (2340 x 1080 pixels), d’une belle luminosité de 2600 nits et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il embarque par ailleurs un processeur Samsung Exynos 2400 couplé à 12 Go de RAM.

Côté photo, on retrouve un triple capteur arrière de 50 + 12 + 10 MP et un capteur frontal de 12 MP. Enfin, la batterie de 4000 mAh est compatible avec la charge rapide à 25 Watts

Si vous cherchez un nouveau smartphone, avec le SAMSUNG10 valable uniquement jusqu’à lundi à 11h59, vous avez 10 € de réduction tous les 100 € d’achat dans votre panier.

Samsung Galaxy Tab S9 à 719 € au lieu de 899 €

Samsung propose également des tablettes haut de gamme à prix réduit. La Samsung Galaxy Tab S9 passe ainsi de 899 € à seulement 719 € en cumulant le code promo SAMSUNG10 dans votre panier avec les 100 € remboursés.

Cette tablette intègre le processeur Snapdragon 8 Gen2 de Qualcomm couplé à 8 Go de RAM. C’est un SoC ultra puissant et performant. Elle dispose également d’un bel écran tactile Dynamic AMOLED 2X de 11 pouces (2560 x 1600 pixels) avec un taux de rafraîchissement maximal à 120 Hz.

Pour la partie photo, la tablette est dotée d’un double capteur arrière, à savoir un grand-angle de 13 Mpx et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Les capteur selfie est un grand angle de deux 12 mégapixels. Enfin, la batterie de 8400 mAh offre une belle autonomie de 15 heures lecture vidéo.