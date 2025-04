Vite, l’iPhone 16 passe à prix mini : c’est en ce moment sur Rakuten !

Vous n’avez toujours pas craqué pour le dernier iPhone car vous trouvez son prix trop élevé ? Nous avons trouvé pour vous une super offre sur Rakuten qui vous permet d’économiser 255 € ! Ce n’est pas tous les jours que vous verrez une baisse de prix aussi importante sur un produit Apple alors n’hésitez pas trop longtemps avant de craquer.

En septembre dernier, Apple a dévoilé le très attendu iPhone 16. Comme souvent, la nouvelle gamme de smartphones haut de gamme proposée par la marque à la pomme a fait couler beaucoup d’encre. Cette année, c’est l’arrivée d’Apple Intelligence qui a marqué les esprits. Cela faisait longtemps que les fans du géant américain attendait la fameuse IA développée en interne et toutes les innovations liées à l’intelligence artificielle.

Mais comme chaque année, pour profiter des dernières nouveautés, il faut dépenser une somme d’argent conséquente. En l'occurrence, pour un iPhone 16 128 Go, le prix de vente conseillé est de 969 €. C’est le prix qu’on retrouve sur le site officiel d’Apple.

Vous n’avez pas 1000 € à dépenser dans un nouveau portable ? On vous comprend. C’est pour cette raison que nous cherchons chaque jour les meilleures offres du moment. Et nous avons trouvé une belle opportunité sur le site Rakuten. En effet, l’iPhone 16 dans sa version 128 Go y est actuellement disponible pour seulement 714,99 € avec la livraison gratuite. Et en plus, cela vous permet de rajouter 7,15 euros dans votre cagnotte Rakuten.

iPhone 16 : un concentré d’intelligence

Avec sa dernière génération de smartphone, Apple franchit un nouveau cap en termes de puissance et d’expérience utilisateur, notamment grâce à l’arrivée de l’intelligence artificielle.

La puce Apple A18 qui fait tourner l’iPhone 16 offre un gain de performance de 30 %. Elle a été pensée pour tirer pleinement parti d’Apple Intelligence, la plateforme d’IA made by Apple. Résultat : une expérience plus fluide, des fonctionnalités intelligentes toujours plus poussées et une réactivité accrue dans toutes les tâches, même les plus exigeantes.

Côté design, on ne change pas une équipe qui gagne. L’iPhone 16 conserve les lignes épurées qui font la signature de la marque. On note tout de même quelques améliorations notables comme le nouveau bouton physique dédié à la photo qui permet de mieux contrôler la caméra, ou le bouton d’action configurable qui remplace le commutateur du mode silencieux. L’utilisateur peut assigner différentes fonctions à ce bouton pour une ergonomie plus personnalisée : ouverture d’une app, activation d’un mode, lancement de raccourcis…

Pour l’affichage, l’écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces garantit un confort visuel optimal avec des contrastes profonds, des couleurs éclatantes et une grande précision d’affichage. Une dalle qui se prête aussi bien à la navigation quotidienne qu’à la consultation de contenus multimédias en haute qualité.

En ce qui concerne la photo et la vidéo, l’iPhone 16 mise sur un duo de capteurs. Le capteur principal de 48 MP est une caméra polyvalente puisqu’elle intègre un zoom optique 2x. À ses côtés, l’ultra grand-angle de 12 MP permet également des prises de vue en mode macro, idéal pour capturer les moindres détails en gros plan.

Enfin, l’autonomie est au rendez-vous avec une capacité pouvant aller jusqu’à 27 heures d’utilisation, de quoi tenir bien plus qu’une journée .