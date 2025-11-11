Vite, le Poco M7 Pro 5G passe à 136 € seulement pour le Single’s Day, il n’a jamais été aussi peu cher !

Vous cherchez un smartphone suffisamment puissant mais à prix accessible ? Le Poco M7 Pro 5G, normalement en vente à 243 € dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, vous pouvez l’avoir à 136,93 € seulement avec le code S11FR20. Profitez-en !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le Single’s Day vient tout juste de démarrer et, comme chaque année, AliExpress ne fait pas les choses à moitié ! Du 11 au 19 novembre, vous pouvez vous offrir le Poco M7 Pro 5G dans sa version de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage à prix cassé.

Le smartphone est actuellement en promotion à 156,93 € seulement. Et avec le code S11FR20 qui vous permet d’avoir 20 € de réduction dès 129 € d’achat, vous pouvez vous l’offrir à 136,93 € seulement. C’est un excellent prix pour un smartphone avec de telles caractéristiques !

Le Poco M7 Pro 5G est à prix cassé pour le Single’s Day, vite !

Ne vous fiez pas à son prix, le Poco M7 Pro 5G est un smartphone pas cher mais qui a des caractéristiques qui tiennent la route ! Sous le capot, on retrouve une puce Dimensity 7025-Ultra, déjà présente sur des modèles comme le Redmi Note 14 5G ou le Honor 400 Lite. Avec 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go, vous profitez d’une configuration suffisante pour les usages du quotidien, que ce soit pour naviguer sur internet ou pour profiter d'applications gourmandes.

Pour l’écran, on retrouve une dalle AMOLED de 6,67 pouces qui profite d’une résolution Full HD+ (2400 x 1080 px) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Côté photo, le smartphone ne déçoit pas. À l’arrière, on retrouve un capteur principal de 50 MP accompagné d’un capteur ToF de 2 MP destiné à la profondeur. À l’avant, la caméra frontale de 20 MP permet de capturer des selfies nets et détaillés. Enfin, pour l’autonomie, vous profitez d’une batterie de 5110 mAh, compatible avec la charge rapide 45 W.