Le Nothing Phone (3a) Pro de 256 Go est à prix cassé à l’approche du Black Friday, vite !

Si vous cherchez un smartphone pas cher avec un excellent rapport qualité-prix, la marque Nothing propose d’excellents téléphones. C’est le cas du Nothing Phone (3a) Pro qui offre des caractéristiques très intéressantes et grâce à la promotion en cours sur Amazon, il est disponible à tout petit prix.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous avez l’habitude de faire de bonnes affaires sur internet, vous savez que le mois de novembre est le meilleur moment de l’année pour faire le plein de bons plans. C’est bien sûr le mois du célèbre Black Friday qui a lieu le dernier vendredi de novembre. Mais au fil des années, les revendeurs ont commencé à élargir cette période de promotions intense à plusieurs jours, puis une semaine, et maintenant, il est possible de trouver des offres exceptionnelles tout le mois de novembre.

Sur Amazon par exemple, vous pourrez trouver de nombreuses promotions sur les smartphones, comme sur le Nothing Phone (3a) Pro. Normalement disponible au prix de vente conseillé de 479 euros, vous pouvez actuellement l'obtenir à prix réduit à seulement 379,99 euros, soit une belle baisse de prix de presque 100 euros. Pour un smartphone sorti il y a quelques mois, c’est une baisse de prix à ne pas manquer !

Pourquoi choisir le Nothing Phone (3a) Pro ?

Quand on achète un smartphone Nothing, on ne choisit pas seulement des caractéristiques mais aussi un look unique. Dans un secteur où toutes les marques se copient, la marque britannique fait preuve de beaucoup d’audace et d’originalité avec son design transparent très réussi et son système de Glyphs, des bandeaux leds qui s’allument pour prévenir d’une notification, d’un appel, de la fin d’un timer…

Mais le Nothing Phone (3a) Pro n’est pas qu’un design atypique, c’est aussi un smartphone performant avec son processeur Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 associé à 12 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go. Il dispose en outre d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 50W.

La partie affichage est assurée par un bel écran AMOLED de 6,77 pouces avec une définition Full HD+ (1080 x 2392 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 1300 nits.

Enfin, pour prendre des photos et vidéos, vous pourrez utiliser le capteur principal grand angle de 50 MP, le capteur téléobjectif de 50 MP ou le capteur ultra grand angle de 8 MP. Et pour faire des selfies ou des appels en visio, vous avez un capteur frontal grand angle de 50 MP.