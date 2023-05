Vinted supprime PayPal des moyens de paiements et laisse les utilisateurs à la merci des arnaques

Une mauvaise surprise a attendu les utilisateurs de Vinted en tentant de faire des achats aujourd’hui. En effet, l’application ne permet plus d’utiliser PayPal comme moyen de paiement. Problème : celui-ci améliorait grandement la sécurité contre les litiges, via un système d’alerte et de paiements en plusieurs fois. Ils sont nombreux ce matin à annoncer leur départ de l’application.

Avec Leboncoin, Vinted est devenu la référence de la seconde en main en France et ailleurs dans le monde. L’application propose une vaste sélection d’articles de prêt-à-porter, mais également des accessoires et autres objets numériques. Une grande communauté d’utilisateurs se connecte ainsi chaque jour pour dénicher les dernières bonnes affaires. Or parfois, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu.

En effet, ce matin, les messages agacés se multiplient sur les réseaux sociaux, accusant de Vinted d’avoir pris « la pire décision » : avoir supprimé PayPal des moyens de paiement de l’application. Dorénavant, les utilisateurs peuvent uniquement choisir de régler avec leur carte bancaire ou, s’ils se trouvent sur iPhone, avec Apple Pay. Les utilisateurs Android, quant à eux, ne disposent pas d’autre alternative.

Vinted provoque la colère des utilisateurs en supprimant PayPal

« Nous ne prenons malheureusement plus en charge les paiements via PayPal. Nous t’invitons à utiliser l’un de nos autres modes de paiement pour régler ta commande ». Voici le message que se contente d’afficher l’application, ce qui n’aide certainement pas les utilisateurs à décolérer. Et pour cause : la raison principale de passer par PayPal était la sécurité qu’offrait cette solution.

En effet, le service permet entre autres de payer en quatre fois. Or, lors d’achat d’un produit onéreux, cette option permet une protection supplémentaire contre les arnaques, un point sur lequel Vinted n’est pas des plus performants malgré sa Protection Acheteur. Sans compter le fait que PayPal propose un système d’alerte en cas de litige, qui évite de se faire prélever une somme conséquente sans raison.

Ce n’est pas la première fois que Vinted s’attire les foudres de ses utilisateurs. En 2021, l’application avait été épinglée par l’UFC-Que Choisir, qui l’accusait alors de surfacturer ses clients.