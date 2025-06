La tablette Xiaomi Redmi Pad SE (256 Go) n’a jamais été aussi peu chère grâce à cette offre

Vous êtes à la recherche d'une tablette Xiaomi à un prix très accessible ? Si c'est le cas, sachez que Carrefour vous permet d'avoir la Redmi Pad SE (256 Go) pour moins de 140 euros grâce à une double réduction.

Carrefour vient tout juste de lancer des offres promotionnelles parmi une sélection de produits de la marque Xiaomi, dans le cadre des soldes d'été 2025. Au sein de cette sélection, on peut trouver la Redmi Pad SE à un prix très abordable. Affichée au tarif conseillé de 299,99 euros, la tablette Xiaomi incluant 256 Go de stockage est à 199,99 euros par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 100 euros de la part de l'enseigne française de la grande distribution.

En plus de la remise immédiate, les clients titulaires de la carte Carrefour peuvent obtenir une réduction fidélité de 60 euros qui ira directement sur leur cagnotte. Grâce à cette double réduction, la tablette de la marque asiatique revient donc à 139,99 euros seulement. Pour information, l'article vendu par Carrefour est éligible à la livraison gratuite à domicile, en magasin ou en point relais.

Sortie à la fin du mois d'août 2023, la Redmi Pad SE liée à l'offre Carrefour dispose d'un écran tactile de 11 pouces avec une définition en Full HD+ de 1920 x 1200 pixels, une luminosité de 400 nits, une résolution de 207 ppp et un taux de rafraîchissement maximal de 90 Hz. On retrouve aussi une mémoire vive de 8 Go de RAM, un processeur Snapdragon 680, une batterie de 8000 mAh et le système d'exploitation Android 13. Pour terminer, une caméra arrière de 8 MP, une caméra frontale de 5 MP, quatre haut-parleurs, le Wi-Fi et le Bluetooth 5.0 sont de la partie.