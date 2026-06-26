Vélos électriques Fiido : ces 3 nouveaux modèles remplacent votre voiture et votre équipement de rando

Un VAE capable de tenir 225 km sur une charge et deux cargos familiaux pour en finir avec la deuxième voiture : Fiido lance trois nouveaux modèles.

Et si votre prochain vélo électrique remplaçait à la fois votre voiture de ville et votre équipement de randonnée ? C'est le pari que Fiido veut gagner avec le lancement simultané de trois nouveaux modèles : le Nomads Pro, un VAE d'expédition capable de tenir 225 km sur une charge, et les T3 et T3 Max, deux cargos familiaux conçus pour transporter enfants, courses et bagages sans jamais ouvrir le capot d'une voiture.

Fiido Nomads Pro : un VAE d'expédition qui veut en finir avec l'angoisse de l'autonomie

Vous rêvez de partir plusieurs jours à vélo sans vous soucier des bornes de recharge ? Ou simplement de rentrer du bureau sans arriver en nage malgré la côte du retour ? Le Nomads Pro s'adresse à vous.

Le Nomads Pro joue en effet la carte de l'endurance avant tout. Son argument massue : un système de triple batterie inédit qui fait passer l'autonomie de 75 km avec une seule batterie de 417,6 Wh à 225 km en ajoutant les deux batteries optionnelles sur le porte-bagages. La configuration est modulable, vous emportez ce dont vous avez besoin selon la longueur du trajet, sans surcharger le vélo inutilement.

Sous le capot, le moteur central Mivice X700 développe 100 Nm de couple avec capteur de couple : l'assistance reste proportionnelle à votre effort, ce qui donne une sensation de pédalage naturelle même dans les montées chargées. La fourche à suspension pneumatique de 120 mm de débattement, les freins hydrauliques à quatre pistons et la transmission Shimano 9 vitesses complètent un ensemble taillé pour encaisser aussi bien le bitume que les chemins de terre. La certification IP54 complète un ensemble pensé pour les sorties longue distance.

Fiido T3 et T3 Max : deux cargos familiaux pour remplacer la deuxième voiture

Deux enfants à déposer à l'école, des courses à ramener, un week-end en famille à organiser : si vous vous êtes déjà demandé si un vélo cargo pouvait vraiment remplacer la deuxième voiture, le T3 et le T3 Max sont faits pour ça.

Avec leur slogan “It's Time to Ditch the Car” (“il est temps de larguer la voiture” en français), Fiido vise clairement les familles qui cherchent à réduire leur dépendance à la voiture sans sacrifier la capacité de transport. Les T3 et T3 Max partagent le même moteur central Mivice X700 de 100 Nm avec capteur de couple et des freins hydrauliques à quatre pistons. Le T3 peut transporter jusqu'à 150 kg tandis que le T3 Max porte cette capacité à 200 kg.

Le T3, affiché à 1 899 euros, embarque une batterie offrant jusqu'à 120 km d'autonomie. Le T3 Max monte d'un cran à 2 299 euros avec une batterie de 648 Wh. Une version double batterie est également proposée, portant la capacité totale à 1 620 Wh pour atteindre jusqu'à 200 km d'autonomie. Cette version haut de gamme du T3 Max intègre une seconde batterie haute capacité de 972 Wh, dotée d’un système exclusif de batteries interchangeables et de partage d'énergie. Les deux modèles sont équipés d'un moteur de 250 W et d'une assistance limitée à 25 km/h.

Trois vélos pour trois profils. Sur le site officiel de Fiido, retrouvez :

Que vous cherchiez à traverser la France à vélo sans vous soucier des kilomètres, ou à déposer vos enfants à l'école un mardi matin sous la pluie sans déclencher une logistique de guerre, il y a forcément un modèle qui correspond à vos besoins.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Fiido.