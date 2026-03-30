Utiliser WhatsApp au volant devient bien plus pratique grâce à l’application CarPlay native

WhatsApp lance une application CarPlay native, optimisée pour offrir une expérience plus adaptée en voiture. Elle est déjà disponible en version bêta.

Les équipes de WhatsApp viennent de corriger une anomalie qui embête les utilisateurs d'iPhone qui conduisent depuis des années. Une application native pour l'expérience CarPlay est enfin disponible. Jusqu'ici, WhatsApp prenait seulement en charge l'intégration CarPlay de base via Siri, sans proposer d'interface optimisée pour les écrans embarqués des véhicules. Avec cette application dédiée, les conducteurs vont pouvoir accéder à de nouvelles fonctionnalités et à une meilleure ergonomie.

Jusqu'ici, WhatsApp sur Carplay permettait de recevoir des messages, de les faire lire à voix haute et d'y répondre par dictée vocale par l'intermédiaire de l'assistant Siri. La nouvelle application donne accès à la liste des conversations récentes, permettant de choisir un interlocuteur sans avoir à compter sur la fiabilité des commandes vocales.

L'historique des discussions n'est par contre pas affiché, l'utilisateur n'étant pas censé lire des messages quand il est au volant. Si le contact n'apparaît pas dans la liste affichée, l'option “Nouveau message” permet d'ouvrir le carnet d'adresses. Un point bleu permet d'identifier les conversations pour lesquelles on a des messages non lus, relève WABetaInfo, qui a pu tester l'application.

Quand un contact est sélectionné, ses informations de profil principales sont affichées, comme le nom et la photo. Là encore, l'UI est épurée au maximum et on a bien moins d'éléments que sur l'app mobile. L'idée est de se concentrer sur l'essentiel, l'objectif est uniquement d'identifier en un coup d'œil le bon interlocuteur. Deux boutons, l'un pour envoyer un message, l'autre pour passer un appel, complètent la fiche de contact.

Le premier onglet est dédié aux conversations récentes, le deuxième onglet permet de consulter l'historique des appels. On y retrouve les appels entrants, les appels sortants et les appels manqués, affichés par ordre chronologique et sans possibilité de les trier. Cet espace est utile pour rappeler un correspondant récent. Un troisième onglet affiche les contacts favoris, qui peuvent être identifiés comme tels via l'appli mobile.

WhatsApp pour CarPlay est disponible via la dernière version bêta de WhatsApp pour iOS. Vous pouvez vous inscrire au programme bêta via TestFlight.