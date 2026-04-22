Uranus cache peut-être d’autres lunes, et ses anneaux viennent de livrer un indice troublant

Uranus n'a pas fini de livrer ses secrets. Ses anneaux, longtemps restés dans l'ombre de ceux de Saturne, intriguent plus que jamais. Leur analyse vient de révéler un indice pour le moins inattendu.

anneaux uranus
Source : NASA

Uranus reste l'une des planètes les moins explorées du système solaire. Elle se trouve à plus de deux milliards de kilomètres de la Terre. La sonde Voyager 2 l'a survolée une seule fois, en 1986. Les astronomes s'appuient donc sur les télescopes pour étudier la géante glacée. Une récente étude avait suggéré qu'une petite lune d'Uranus pourrait cacher les traces d'un ancien océan sous sa surface glacée.

Cette fois, ce sont les anneaux de la planète qui intriguent les chercheurs. Contrairement à ceux de Saturne, ils sont sombres et difficiles à observer. Leur découverte remonte à 1977, et on en compte aujourd'hui treize. Les deux plus extérieurs, nommés mu et nu, ont été repérés entre 2003 et 2005 par une équipe du SETI Institute. Le télescope spatial James Webb vient d'apporter de nouvelles réponses en les étudiant de près.

uranus anneaux lune
Source : NASA, ESA, CSA, STScI

Uranus pourrait abriter de nouvelles lunes encore jamais observées par les astronomes

D'après une étude publiée dans le Journal of Geophysical Research, une équipe dirigée par Imke de Pater, de l'université de Californie à Berkeley, a combiné les données du James Webb avec celles de Hubble et du Keck. Ce croisement a permis d'obtenir le premier spectre de réflectance complet des anneaux mu et nu. Les résultats confirment que les deux structures ont une composition totalement différente.

L'anneau mu apparaît bleu, signe de particules très fines. Il serait composé de glace d'eau, comme l'anneau E de Saturne. Sa source est déjà connue. Il s'agit de Mab, une petite lune irrégulière de 12 kilomètres de diamètre découverte en 2003. L'anneau nu, lui, affiche une teinte rouge. Sa composition révèle entre 10 et 15 % de composés organiques riches en carbone.

C'est cette différence qui interpelle les chercheurs. Selon Imke de Pater, la poussière de l'anneau nu proviendrait de collisions entre de petits corps rocheux encore invisibles. Ces objets orbiteraient parmi les 14 lunes internes déjà connues d'Uranus. La planète compte aujourd'hui 29 satellites répertoriés, mais ce nombre pourrait grimper.

Pour lever ces doutes, les astronomes misent sur une future mission dédiée à Uranus. Elle figure parmi les priorités du dernier rapport décennal de l'Académie nationale des sciences des États-Unis. Mark Showalter, coauteur de l'étude et découvreur de Mab, estime que seules des images rapprochées permettront d'identifier ces lunes cachées. En attendant, Uranus confirme son statut de planète la plus énigmatique du système solaire.


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