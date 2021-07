Une Tesla Model S Plaid prend feu subitement, son conducteur a frôlé la mort

Une Tesla Model S Plaid a soudainement pris feu en Pennsylvanie, pour une raison toujours inconnue. Après plusieurs minutes de lutte, le conducteur a pu sortir de l'habitacle et échapper aux flammes in extremis. Tesla n'a pas encore fait de déclaration sur cette affaire.

Depuis quelques semaines, Tesla doit faire face à plusieurs polémiques autour de la sécurité de ses voitures, et notamment la Model S. Il faut dire que la berline électrique s'est retrouvée au centre de nombreux accidents inquiétants. On se rappelle par exemple cette collision mortelle survenue en avril 2021 alors que l'Autopilot était activé. Ou encore de ce choc entre une Model S et un véhicule de police, où ici encore l'Autopilot était bel et bien en fonction.

Mais l'histoire dramatique du jour concerne une Tesla Model S Plaid, la berline ultime du constructeur américain avec son triple moteur électrique de 1020 chevaux et sa vitesse de pointe de 320 km/h. En effet, l'heureux propriétaire d'une Model S Plaid mise sur le marché en juin 2021 a eu la peur de sa vie.

Alors qu'il roulait tranquillement sur les routes de la Pennsylvanie (États-Unis), il commence à sentir de la fumée dans l'habitacle. Très rapidement, des flammes s'échappent du capot et le brasier prend de l'ampleur. Il lutte alors pendant plusieurs minutes avec la portière, avant de réussir enfin à sortir du véhicule. Les pompiers sont rapidement intervenus sur le lieu de l'accident pour porter secours au malheureux et pour éteindre l'incendie. Il aura fallu tout de même deux heures pour venir à bout des flammes, d'après le responsable des pompiers de la région.

Bien entendu, le propriétaire de la Model S Plaid a décidé de demander réparation à Tesla. Ses avocats exigent d'ailleurs que Tesla “mette les Model S Plaid sur la touche jusqu'à une enquête complète puisse avoir lieu”. Bien entendu, cet incident, dont l'origine reste encore indéterminée, a attiré l'attention de l'agence de sécurité routière américaine. L'institution a d'ailleurs rappelé via l'un de ses porte-paroles que “si des données ou des enquêtes révèlent un défaut ou un risque inhérent pour la sécurité, la NHTSA prendra les mesures appropriées pour protéger le public”. Pour l'instant, Tesla n'a fait aucun commentaire sur cette affaire.

