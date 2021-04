Il crashe sa Tesla Model S à 160 km/h et survit par miracle

Une Tesla Model S a causé un accident très impressionnant. Lancée à plus de 160 kilomètres par heure, la voiture est sortie de la route et a embouti une maison et plusieurs véhicules. La Tesla est inutilisable et les dégâts causés sont très importants. Le conducteur a survécu, mais a été emmené inconscient à l’hôpital. Une caméra de surveillance a filmé l’évènement.

La chaîne d’information américaine WPLG a diffusé le week-end dernier un reportage qui a attiré notre attention. Le sujet : un accident causé par une Tesla Model S. Celui-ci s’est déroulé le 10 avril dernier à Miramar, dans le sud de la Floride. Et, fort heureusement, aucune victime n’est à déplorer. Vous pouvez retrouver en fin de cet article la vidéo du reportage, publiée sur YouTube par la chaîne américaine. La séquence dure un peu de deux minutes.

Lire aussi – Les écologistes veulent limiter la vitesse des SUV à 90 km/h sur l’autoroute

Que s’est-il passé ? Une Tesla Model S est sortie de la route à très grande vitesse. Elle a percuté plusieurs arbres, des véhicules en stationnement, ainsi qu’une maison. Si vous vous rendez à la 51e seconde du reportage, vous pouvez découvrir une vidéo prise par la caméra de surveillance d'un voisin. Vous y verrez la Tesla traverser le champ de vision à toute allure pour s’écraser un peu plus loin.

Il a perdu le contrôle à plus de 160 kilomètres par heure

Selon les témoignages, la voiture roulait à plus de 100 miles par heures, soit plus de 160 kilomètres par heure. Elle est allée s’écraser contre une voiture qui a été totalement détruite lors de l’accident. Celle-ci a été projetée sur le côté et a abimé un pick-up qui était à côté. La carrosserie, le rétroviseur et la roue avant de ce dernier démontrent aussi la violence du choc.

La maison à côté de laquelle ces voitures étaient stationnées a également été fortement abimée : un trou est visible et de nombreuses briques ont été pulvérisées. Heureusement, cette maison était en brique. Avec un matériau moins résistant, la Tesla aurait traversé le mur et aurait pu blesser les occupants. Voire pire. Vous pouvez aussi voir qu’un palmier a été déraciné.

La Tesla Model S est elle-même hors d’usage. Mais, vous pouvez voir dans le document vidéo (placez-vous à 1 minute et 52 secondes) qu’elle semble moins abimée que la voiture dans laquelle est venue s’encastrer. Le conducteur n’a pas été tué durant l’accident. Mais celui-ci a été retrouvé blessé et inconscient. Il a été transporté à l’hôpital.

Le conducteur est encore en vie grâce à sa voiture

Les circonstances de l’accident ne sont pas connues, outre un excès de vitesse considérable. Le conducteur a-t-il perdu le contrôle de la voiture ? Le régulateur de vitesse s’est-il emballé ? Le conducteur était-il en état de conduire ? Est-ce un problème lié à Autopilot ? Les hypothèses, techniques, mécaniques ou humaines, sont nombreuses. Cependant, nous notons que le conducteur est sûrement encore en vie grâce à la voiture. De nombreux tests de sécurité indépendants affirment que la Model S offre un haut niveau de protection. En janvier 2020, nous rapportions que la Model 3 et la Model S obtenaient d’excellentes notes dans ce domaine. En janvier dernier, la Model Y obtenait elle aussi de très bonnes notes.