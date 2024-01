Une startup a la solution pour se débarrasser définitivement des bouchons

Une startup basée à Sophia-Antipolis (Alpes-Maritimes) a développé un logiciel qui pourrait bien mettre fin à l'un des pires calvaires rencontrés par les automobilistes : les bouchons. En effet, ce dispositif est capable d'analyser le trafic routier. Les données récoltées permettent ainsi de le fluidifier en cas de besoin.

Dans le TOP 10 des villes les plus embouteillées du monde, les villes françaises n'ont pas à rougir puisque notre belle capitale figure tout de même à la 9e position. Comme l'a révélé le dernier Traffic Index publié par TomTom en décembre 2023, les Parisiens ont passé en moyenne 120 heures, soit près de 5 jours, dans les bouchons l'an dernier.

Dans le reste du classement hexagonal, on retrouve notamment Bordeaux avec 111 heures perdues en moyenne à cause du trafic, suivie par Lyon, Grenoble ou encore Montpellier et Nantes. Vous l'aurez compris, la congestion du trafic routier est un véritable problème, que ce soit en France ou dans d'autres pays du monde.

Et justement, une startup basée à Sophia-Antipolis (Alpes-Maritimes) a peut-être trouvé la solution pour se débarrasser de cette plaie. Comme le rapportent nos confrères de France 3 Régions, la société SequoIA Analytics a développé un logiciel capable de prévenir la formation de bouchons et de ralentissements en fluidifiant le trafic.

Cette startup a la solution pour se débarrasser des bouchons

Pour ce faire, la startup s'appuie sur des infrastructures déjà existantes, à savoir le réseau de fibre optique présent le long des grands axes routiers. Plus précisément, SequoIA Analytics emploie une technologie baptisée DAS. Pour résumer, ce système transforme la fibre optique en capteurs sonores, capables de mesurer les vibrations produites par les véhicules en circulation.

Les données récoltées sont ensuite analysées pour fluidifier le trafic en fonction des besoins. D'après SequoIA Analytics, ces datas sont bien plus précises que celles fournies par les caméras de surveillance ou encore les rapports publiés sur les applications de circulation routière comme Waze ou Coyote. “On peut fourni des informations toutes les deux minutes, tous les 10 mètres sur des dizaines de kilomètres”, explique Daniel Mata Floresnone, l'un des cerveaux à la tête du projet.

Un projet prometteur parmi tant d'autres

Un premier test grandeur nature a été mené le long de la voie rapide de Nice et les résultats se sont avérés concluants. A l'heure où nous écrivons ces lignes, le logiciel doit maintenant poursuivre son développement avec une mise en service prévue pour la fin 2024. Pour rappel, SequoIA Analytics n'est pas la première structure à travailler sur une solution technologique pour fluidifier le trafic.

Hier, nous avons évoqué dans nos colonnes ce projet de la ville de Rotterdam, qui a commencé à intégrer des capteurs intelligents sur les feux de signalisation pour détecter en temps réel la densité du trafic routier. En octobre 2023, Google a présenté une solution similaire avec le projet Green Light, une IA qui exploite les données de Maps pour optimiser la gestion des feux de circulation. Ce dispositif a d'ores et déjà été testé dans une douzaine de villes à travers le monde comme Budapest, Bali, Haifa, Hambourg, Jakarta ou encore Manchester, Rio et Seattle. Les premiers résultats sont encourageants, avec un gain de temps estimé pour les conducteurs de 30 % et une réduction des émissions polluantes de 10 %.