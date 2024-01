Android Auto fait le plein de nouveautés au CES 2024 pour mieux planifier vos trajets

Google a profité du CES 2024 pour annoncer l’arrivée de nouvelles fonctionnalités sein d’Android Auto. Parmi elles, le calcul de l’autonomie en temps réel sur vos trajets est sans doute la plus intéressante, puisqu’elle permettra d’estimer l’état de votre batterie à l’arrivée et donc de prévoir des arrêts en station de recharge si besoin.

Parmi toutes les nouveautés que l’on découvre sur le secteur automobile au CES 2024, il fallait bien que Google et son Android Auto fassent partie de la fête. La firme de Mountain View a finalement attendu aujourd’hui pour dévoiler quelques nouvelles fonctionnalités qui rejoindront son système d’exploitation pour voitures dans les prochains mois. Toutes ont le même mot d’ordre : simplifier la planification du trajet pour l’automobiliste.

Pour commencer, Google dévoile donc une fonctionnalité qui permet de suivre en temps réel la consommation de la batterie de sa voiture. Concrètement, Google Maps sera capable de déterminer quel pourcentage de batterie il vous restera lorsque vous serez arrivé à destination. Si votre batterie ne sera pas capable de tenir la route, alors le GPS vous proposera diverses stations de recharge sur la route fin de refaire le plein.

Voici toutes les nouveautés d’Android Auto présentées au CES 2024

Attention toutefois, cette fonctionnalité ne sera pas disponible pour tout le monde tout de suite. En effet, seules les Ford Mustang Mach-E et F-150 Lightning ont été citées par Google dans son communiqué de presse, qui précise que d’autres modèles viendront plus tard se rajouter à la liste. Il en va de même pour une autre nouveauté, réservée aux véhicules ayant Android Auto inclus nativement dans leur système. Leurs propriétaires pourront bientôt envoyer un trajet calculé sur leur smartphone directement vers le système d’infotainment, sans avoir à entrer de nouveau les coordonnées.

De plus, Google amène son navigateur Chrome sur quelques modèles de Polestar et Volvo, là encore en précisant que la liste est amenée à s’allonger à l’avenir. Les utilisateurs pourront ainsi accéder à toutes leurs données, notamment leurs comptes et favoris depuis leur voiture. Enfin, d’autres applications viennent se rajouter à l’armada déjà disponible dans l’OS : les services de streaming Crunchyroll et PBS KIDS, ainsi que l’application Météo.

Source : Google