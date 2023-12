Cette grande ville va utiliser des drones et l’IA pour contrôler le trafic routier

Une grande capitale mondiale innove dans la gestion des flux automobile. Elle vient d’annoncer qu’elle utilisera des drones et l'intelligence artificielle pour surveiller le trafic en temps réel et mieux réagir aux congestions. L'expérimentation démarrera en 2024.

Récemment, Google a fait parler d'elle en déployant une intelligence artificielle capable de réduire le temps d'attente aux feux rouges pour offrir une gestion plus fluide et dynamique du trafic. Cette initiative illustre la tendance actuelle des métropoles à intégrer l'IA dans la gestion du trafic urbain. En optimisant les flux de circulation, ces technologies contribuent à réduire la pollution des villes en diminuant le temps d’attente des voitures thermiques. Son utilisation n'est plus une simple projection futuriste, elle devient une réalité concrète dans plusieurs villes à travers le monde.

C'est le cas en Corée du Sud qui s'appuie régulièrement sur drones pour surveiller le trafic. Pendant le Festival International d'Artifices de Séoul en octobre, ou lors d'Halloween, ils sont utilisés pour surveiller la densité de la foule et les conditions routières, en particulier dans les zones sans caméras de surveillance. Et ce n'est qu'un début.

Drones et IA : des yeux dans le ciel de la Corée du Sud pour fluidifier le trafic

En 2024, Séoul va faire l'usage de drones équipés d'intelligence artificielle. L'objectif est de repérer rapidement les problèmes de circulation et de développer un système de réponse efficace. Opérés par le Seoul Traffic Operations and Information Service, ils sont conçus pour voler à une altitude d'environ 200 mètres. Ce qui leur permet d'avoir une vue complète et claire des conditions de trafic. Dès l'automne prochain, les données recueillies seront partagées avec la police de Séoul et la Seoul Facilities Corporation pour identifier les mesures optimales de gestion du trafic à appliquer. De plus, ils auront également pour rôle d'inspecter les chantiers de construction sur les routes, en vérifiant le respect des normes de sécurité et l'utilisation appropriée de l'espace routier.

La capacité des drones à couvrir de vastes zones à une altitude significative et à fournir des données en temps réel pourrait grandement améliorer la fluidité du trafic et la sécurité. Cependant, la question de l'équilibre entre l'innovation technologique et le respect de la vie privée reste pertinente, comme le souligne le débat en France sur l'utilisation des drones pour la surveillance des manifestations. Il est essentiel que l'utilisation de ces technologies soit guidée par des principes éthiques et responsables.

