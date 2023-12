Coyote, la solution pour éviter les amendes et rouler en sécurité

Vous avez sûrement déjà entendu parler de Coyote, le leader européen des services connectés d’aide aux conducteurs depuis 2005. Avec une communauté engagée de 5 millions de membres en Europe et un algorithme breveté qui filtre, analyse et confirme les alertes en temps réel, sans publicité, l’entreprise française est votre meilleur allié pour garder les points sur votre permis tout en évitant les nombreux dangers de la route. On vous explique tout.

ROULEZ EN SÉCURITÉ AVEC COYOTE

Vous prenez chaque jour votre voiture pour travailler, emmener les enfants à l’école… Ce qui vous expose quotidiennement aux dangers de la route. Accidents, objets sur la voie, ralentissements, embouteillages, zones de contrôle, vous pouvez rencontrer de nombreuses situations potentiellement dangereuses.

Par ailleurs, les amendes et les stages de récupération de points coûtent cher et peuvent rapidement amputer votre budget. Il est donc primordial d’être alertés pour pouvoir garder vos points de permis et continuer à vous déplacer.

Les membres de la Communauté Coyote déclarent économiser en moyenne 285 euros et 2 à 3 points de permis de conduire chaque année (1).

En effet, avec jusqu’à 17 changements de vitesse autorisée tous les 100km, Coyote est votre meilleur allié pour adapter votre vitesse en fonction des limitations et éviter les dangers. Pour garantir une sécurité optimale à tous ses membres, Coyote associe l’humain – avec une communauté active et très engagée de 5 millions de membres en Europe – et la technologie – avec des algorithmes brevetés qui filtrent, traitent, analysent et confirment les alertes en temps réel.

Pour autant, Coyote n’affiche aucune publicité et n’utilise pas vos données personnelles à des fins commerciales.

DÉCOUVRIR COYOTE

Coyote, d’une solution d’alertes radars à une application complète pour rouler en sécurité

Pionnier de l’aide à la conduite depuis 18 ans, le service d’aide à la conduite Coyote est unique en Europe et affiche toutes les informations indispensables pour conduire en toute sécurité :

Les zones de contrôle fixes et mobiles avec un contrôle de vitesse fixe ou un radar mobile éventuels

La limitation de vitesse en vigueur, avec des données constamment mises à jour

Les perturbations de la route

L'état du trafic et, sur l’application Coyote, le meilleur itinéraire à suivre

L’interface claire et sans publicité vous permet d’être concentré sur l’essentiel : la route

L’innovation est au cœur de la stratégie de l’entreprise française avec notamment la technologie exclusive de Sécurité Prédictive® qui, grâce à un algorithme, analyse les comportements anonymisés de la communauté pour pouvoir prévenir les autres conducteurs à l’approche des virages dangereux, et leur donner la vitesse recommandée pour les aborder.

Des alertes peuvent également être générées par des acteurs extérieurs comme Autoroutes Trafic, des organisateurs de grands évènements ou des collectivités locales pour prévenir immédiatement en cas de risque de bouchon, de déviation, de route coupée et ainsi permettre une contextualisation de l’information.

EN SAVOIR PLUS SUR COYOTE

Une solution fiable pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse

Toute cette technologie vous permet d’éviter les aléas de la route et de garder votre permis de conduire.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Sur la communauté de 5 millions de membres en Europe, 90% sont des clients actifs (2) et 92% des clients satisfaits (3).

Les alertes que reçoit la Communauté sont toutes vérifiées en temps réel par l’algorithme breveté Coyote, et vous êtes prévenu avec une prévision sur 30 kilomètres. Les limites de vitesse sont mises à jour de manière constante et toutes les zones de contrôle sont signalées, y compris les contrôles de vitesse fixes et mobiles.

GARDEZ VOS POINTS GRÂCE À COYOTE

Comment bénéficier simplement de Coyote dans votre voiture ?

Il existe plusieurs façons d’utiliser Coyote dans votre voiture pour s’adapter à vos besoins.

Il existe tout d’abord l’appli Coyote compatible avec les smartphones iOS et Android. Cette application dispose également d’un mode embarqué compatible Apple CarPlay et Android Auto afin d’afficher directement l’interface sur l’écran de votre véhicule pour un meilleur confort de conduite. Elle propose un essai gratuit de 7 jours pour vous permettre de tester le service.

Si vous préférez avoir un boitier dédié à laisser dans votre véhicule, Coyote propose 2 boitiers qui sauront répondre à vos besoins.

Le Coyote mini, pour avoir l’essentiel au format mini : compatible Bluetooth, il affiche en temps réel toutes les alertes sur son écran de 3,2 pouces non tactile.

Le Coyote UP y ajoute un écran tactile de 3,5 pouces et un assistant vocal intégré.

Coyote Secure : la solution la plus efficace pour récupérer votre voiture en cas de vol

Coyote n’est pas seulement le pionnier des solutions d’aide à la conduite. L’entreprise française propose également Coyote Secure, la référence de la récupération après-vol pour les véhicules, avec 91% de véhicules volés récupérés en 48h (4).

Cette solution, qui permet de retrouver votre véhicule en cas de vol, s’appuie là encore autant sur la technologie – avec un traceur autonome résistant au brouillage et fonctionnant même en sous-sol grâce à la technologie brevetée Traqueur® – que sur l’humain avec des équipes de détectives Coyote mobilisées 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, pour intervenir le plus rapidement possible.

Une fois la voiture localisée par le détective sur le terrain, Coyote fait appel aux forces de l’ordre pour vous restituer votre véhicule volé.

Si vous souhaitez être aussi serein quand vous conduisez qu’une fois votre voiture garée, vous pouvez profiter de l’application Coyote et de Coyote Secure en même temps, grâce à l’offre complète Coyote Secure & Drive, proposée chez votre concessionnaire ou sur le site Coyote.

DÉCOUVRIR COYOTE SECURE

Cet article est une publication sponsorisée par Coyote.

(1) Étude externe effectuée en octobre 2021 sur 500 clients

(2) Données Coyote entre le 1er et le 31 juillet

(3) Données Coyote enquête de satisfaction 3e trimestre

(4) Données Coyote du 1er août au 15 décembre