Cette ville utilise l’IA pour réduire les bouchons et éviter les accidents

À travers l'Europe, des villes innovent en utilisant l'intelligence artificielle pour optimiser la circulation et augmenter la sécurité routière. Bienvenue dans cette nouvelle ère de la gestion du trafic urbain.

L'IA de Google a récemment montré qu'il est possible de réduire le temps passé aux feux rouges en utilisant ces technologies dans le domaine de la gestion du trafic routier. Face aux embouteillages et aux accidents, l'intelligence artificielle émerge ainsi comme une solution prometteuse. En Belgique et aux Pays-Bas, des initiatives pionnières l’utilisent pour adapter dynamiquement le changement des feux et les limitations de vitesse. Cette approche vise à alléger les embouteillages et à améliorer la fluidité de la circulation. C'est notamment le cas dans des régions fortement congestionnées comme autour d'Anvers, où l'on compte environ 820 kilomètres d'embouteillages à l'heure de pointe.

Outre les panneaux et feux intelligents, certaines villes envisagent des solutions encore plus avancées. Combiner des drones et l'IA pour contrôler le trafic routier devient une réalité dans certaines métropoles. Ces développements suggèrent un avenir où la technologie et la mobilité urbaine s'entremêlent étroitement pour créer des environnements de vie plus sûrs et plus efficaces.

Des technologies avancées vont changer la circulation urbaine en Europe

La ville de Rotterdam a entrepris une démarche avant-gardiste en intégrant l'intelligence artificielle dans la gestion de son trafic urbain. Les feux de signalisation sont désormais équipés de capteurs intelligents capables de détecter en temps réel la densité du trafic automobile. De plus, elle peut connaître la présence de piétons attendant de traverser, ainsi que les flux de cyclistes. Ces données sont instantanément analysées par l’IA qui ajuste les cycles de feux pour minimiser l'attente et optimiser le passage.

Cette technologie a pour but de fluidifier le trafic, de réduire le risque d'accidents et de favoriser une circulation apaisée pour tous. En anticipant les pics de trafic et en adaptant la signalisation en conséquence, la ville ambitionne de diminuer les embouteillages récurrents, contribuant ainsi à une réduction notable de la pollution et à l'amélioration de la qualité de vie urbaine.

Lire également – ChatGPT : peut-on gagner un tournoi de poker grâce à l’IA ? Cet expert a tenté, voici le résultat

Cependant, l'adoption de ces systèmes innovants n'est pas sans susciter des débats, notamment en France où le Conseil d'État a exprimé des réserves quant à l'usage des drones pour la surveillance des manifestations, pointant ainsi les problématiques liées à la vie privée et à la surveillance civile. Malgré les défis liés à ces technologies, la mise en place de l'IA dans la gestion du trafic indique un mouvement vers des villes plus intelligentes. Quant à l'accueil des automobilistes face à ces changements, il est généralement positif, bien qu'il soit reconnu qu'il reste encore du chemin à parcourir pour résoudre pleinement la question des embouteillages.

Source : francetvinfo