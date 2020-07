Une Renault Zoe gratuite ? C’est possible en Allemagne grâce aux aides de l’État

Obtenir une Renault Zoe gratuitement, c’est possible en Allemagne. Grâce aux aides mises en place par l’État fédéral pour relancer l’industrie automobile du pays, certains modèles comme la citadine électrique française sont quasiment gratuits.

Comme la France avec son plan de soutien à l’automobile, l’Allemagne a également sorti le chéquier pour tenter de redresse son industrie automobile. À l’instar des nouvelles aides à l’achat disponibles dans l’Hexagone, les citoyens allemands peuvent profiter depuis quelques semaines d’un (gros) coup de pouce pour acheter un véhicule électrique.

Depuis le début du mois de juillet, le gouvernement allemand a d’ailleurs doublé les aides à l’attention des nouveaux acheteurs de véhicules électriques. Résultat, il est possible outre-Rhin d’obtenir jusqu’à 10 000 € pour l’acquisition d’une voiture à zéro émission. Il faut toutefois préciser que ces aides s’appliquent sur la location d’un véhicule, et non sur un achat.

Un contrat de location 100% pris en charge

Or et grâce à ces subventions de l’État, les concessionnaires Autohaus Koenig ont eu la possibilité de proposer la Renault Zoe en location gratuitement ! En effet, le leasing est couvert à 100% par les aides du gouvernement fédéral. Durant les vingt premiers jours qui ont suivi la mise en ligne de l’offre, près de 3000 personnes ont contacté les concessions pour obtenir plus de renseignements.

300 clients ont fini par signer un contrat en bonne et due forme. « Si nous avions plus de vendeurs, nous en aurions vendu encore plus », affirme sans ambages Wolfgang Huber, responsable des ventes de voitures électriques pour le concessionnaire berlinois. Il poursuit : « Nous nous attendions à une augmentation des ventes avec les subventions, mais cette frénésie nous a vraiment frappés », reconnaît-il.

Le contrat de location proposé par Autohaus Koenig couvre la dépréciation et l’usure du véhicule sur les deux premières années. Le conducteur peut ensuite choisir de payer une dernière redevance de sa poche pour devenir propriétaire du véhicule s’il le souhaite. Bien évidemment, il faut rappeler que ce leasing est pris en charge par les aides de l’État allemand, le conducteur doit payer l’électricité, l’assurance et la franchise pour tout kilométrage supérieur à ce qui a été convenu dans le contrat.

Source : TheNextWeb