Nissan dévoile l’Ariya, son premier SUV 100% électrique

Nissan a dévoilé l’Ariya. Il s’agit du premier SUV 100% électrique de la marque. Il promet d’atteindre les 500 kilomètres d’autonomie et sera vendu aux alentours de 40 000 dollars. Une voiture haut de gamme qui signe l’arrivée du constructeur sur ce segment très tendance actuellement.

Nissan n’est pas un petit nouveau dans le domaine des véhicules électriques. On lui doit la très populaire Leaf. Mais le constructeur s’engage aujourd’hui sur un nouveau segment avec l’Ariya. Il s’agit ici d’un SUV 100% électrique qui vise le marché du haut de gamme, comme le fait Tesla, Mercedes ou Audi.

Il s’agît donc d’un SUV 4 portes coupé qui sera décliné en cinq versions. Un modèle deux roues motrices avec une batterie d’une capacité de 63 kWh ou 87 kWh, et une version traction intégrale, elle aussi avec ces deux capacités de batteries, plus une version « Performance », plus puissante.

Ainsi, en vous équipant de la batterie la plus puissante, Nissan promet une autonomie dépassant les 300 miles, soit presque 500 kilomètres. Le modèle moins puissant promet lui 360 kilomètres d’autonomie au maximum, ce qui est déjà correct, mais tout de même assez limité pour un SUV de ce type. Notons que le véhicule utilise une plate-forme inédite nommée CMF-EV. Cette base sera utilisée à l’avenir aussi bien par Nissan et Renault pour leurs prochain SUC électrique et a l’avantage d’être très modulable.

Un tableau de bord futuriste

L’intérieur se veut très futuriste, puisque le constructeur a fait le choix d’abandonner les boutons physiques sur le tableau de bord (mais pas sur le volant). Le véhicule propose deux larges écrans tactiles de 12,3 pouces, aussi bien au centre que derrière le volant, en plus de boutons sensitifs. Un ATH est également projeté sur le pare-brise.

L’Ariya devrait arriver dans le courant de l’année 2021 au Japon à un prix de départ fixé à 40 000 dollars, ce qui est raisonnable pour ce type de véhicule. Pour le moment, Nissan n’a pas donné de date pour l’Europe et les Etats-Unis, mais elle devrait y arriver peu après.

Ainsi, la marque japonaise entre dans la danse des SUV 100% et suit ainsi le précurseur Tesla, mais également des marques comme Audi, Peugeot ou encore Mercedes. Cette voiture pourrait-elle vous intéresser ? Dites-le-nous dans les commentaires !