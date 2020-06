Voiture électrique : l’Allemagne veut une borne de recharge dans chaque station-service du pays

L’Allemagne veut inciter ces citoyens à passer à l’électrique. Afin de promouvoir cette motorisation verte, le gouvernement Merkel souhaite que chaque station-service du pays soit équipée d’une borne de recharge au minimum. L’objectif affiché est d’installer un million de bornes en Outre-Rhin d’ici 2030.

Alors que le monde se déconfine progressivement, de nombreux États dans le monde sont à l’heure du bilan post-pandémie. Certains secteurs ont été durement touchés par ces longs mois d’inactivité. C’est par exemple le cas de l’industrie automobile. La France a d’ailleurs présenté récemment son plan de relance qui comprend la production d’un million de voitures électriques par an d’ici 2025 et l’installation de 100 000 bornes électriques d’ici 2021.

En outre, le président Macron a dévoilé de nouvelles aides à l’achat, avec un bonus écologique passant à 7000 €. L’enveloppe de la prime à la conversion a gonflé elle aussi, passant à 6000 € pour une voiture électrique et 3000 € pour une hybride. En Allemagne, le gouvernement Merkel vient d’annoncer ce vendredi 5 juin 2020 une mesure phare de son plan de relance de l’automobile.

En effet, le gouvernement Merkel souhaite que toutes les stations-service du pays (près de 15 000) soient équipées à moyen terme d’au minimum une borne de recharge pour véhicules électriques. Cette mesure s’inscrit dans un plan de relance massif de 130 milliards d’euros pour remettre l’économie allemande d’aplomb. 120 milliards d’euros sont d’ailleurs dépensés par le gouvernement fédéral.

Un million de bornes d’ici 2030

En outre, Angela Merkel a également annoncé vouloir atteindre le million de bornes installées d’ici 2030. Pour l’heure, le pays en compte 27 730 selon les données de l’organisation commerciale allemande pour l’industrie de l’énergie et de l’eau. Comme en France, une prime à l’achat de 6000 € va également être instaurée.

Parmi les autres mesures de ce vaste plan, on notera la baisse temporaire de la TVA, une prise en charge de la dette des communes par l’État fédéral ou encore une allocation de 300 € par enfant pour les familles allemandes. Les entreprises ne sont pas oubliées et vont bénéficier elles aussi de nouvelles aides. Depuis la mise en place du confinement et le début de la pandémie, l’Allemagne affiche un taux de chômage en hausse constante, à 6,3% en mai 2020. Plus de 11 millions de salariés ont été placés sous chômage partiel depuis mars 2020.