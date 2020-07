Dacia Spring pourrait être le premier SUV 100% électrique abordable

La Dacia Spring pourrait démocratiser le SUV 100% électrique pour toutes les bourses. La voiture, qui commence à fuiter de partout, serait vendu autour des 20 000 euros. Pour ce prix, il faudra évidemment faire quelques concessions, notamment au niveau de l’autonomie, qui serait environ de 200 kilomètres.

Renault pourrait frapper un grand coup dans le domaine des SUV électriques en cassant les prix. Alors que les constructeurs du marché occupent un segment tournant autour des 50 000 euros, le français pourrait faire baisser la note avec la Dacia Spring.

Dévoilée d’abord par le concept Spring il y a quelques mois, ce véhicule est en réalité la Renault City K-ZE déjà vendue dans certains pays comme la Chine et l’Inde. En Europe, elle serait renommée afin de ne pas marcher sur les plates-bandes des futurs produits du constructeur sur ce segment.

Des images issues de brevets nous donnent un aperçu de ce à quoi devrait ressembler le véhicule, qui n’offre évidemment pas de grosses surprises au niveau de son design. Ses lignes sont bien évidemment adaptées pour coller avec celles du constructeur roumain, mais dans l’ensemble, c’est bien le même modèle.

Il n’y a pas que dans les brevets que cette voiture s’est montrée, puisque des prototypes roulent déjà sur les routes d’Europe de l’est en vue de test.

Seulement 200 kilomètres d’autonomie ?

On sait que la Dacia Spring sera vendue à prix cassé, autour de 20 000 euros, voire 15 000 euros pour les prévisions les plus optimistes. Pour ce prix-là, il ne faudra évidemment pas espérer des performances de véhicule haut de gamme. Elle serait équipée d’une batterie de 26,8 kWh et son autonomie devrait être de 200 kilomètres environ. Nous sommes loin des 500 kilomètres des voitures haut de gamme, mais il faut savoir faire des sacrifices.

La présentation officielle de la Spring se fera certainement avant la fin de l’année 2020. Il devrait être commercialisé dans le courant de l’année 2021.

Reste maintenant à savoir si ce modèle arrivera à démocratiser le marché de l’électrique en Europe qui reste pour le moment très minoritaire. Et vous, seriez-vous prêt à craquer pour cette Spring malgré son autonomie faibles ? N’hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires.