Une planète a bel et bien disparu dans notre système solaire, ce caillou découvert dans le Sahara en est la preuve

Une roche venue du désert vient de bouleverser nos certitudes sur le jeune système solaire. Elle abriterait la trace d'un monde géant aujourd'hui disparu. Cet astre aurait rivalisé avec la Lune en taille.

planete disparue

Les météorites sont de véritables capsules temporelles. En traversant l'atmosphère pour s'écraser sur Terre, elles transportent des indices vieux de plusieurs milliards d'années. Chaque fragment raconte une page de l'histoire du système solaire. Récemment, des chercheurs ont identifié un système stellaire dont les planètes défiaient toutes les règles connues. Ces découvertes rappellent à quel point notre voisinage cosmique reste plein de surprises.

Certains de ces cailloux racontent des histoires bien plus folles encore. Les astronomes ne cessent d'agrandir l'inventaire de notre voisinage. Quinze nouvelles lunes ont récemment été repérées d'un coup autour des géantes gazeuses. Cette fois, une simple roche du Sahara pointe vers quelque chose de bien plus rare. Elle trahirait l'existence d'une planète entière, évanouie depuis longtemps.

Une planète disparue de notre système solaire se cache dans cette roche tombée du ciel

Tout part d'une météorite baptisée NWA 12774, dénichée dans le Sahara en 2019. Cette roche de 454 grammes appartient aux angrites, parmi les plus vieilles laves du système solaire. On n'en compte que 68 sur plus de 80 000 météorites recensées sur Terre. Selon une étude publiée dans Earth and Planetary Science Letters, elle renferme des cristaux extrêmement riches en aluminium. Ces minéraux ne peuvent se former que sous une pression colossale. Les chercheurs l'estiment à plus de 17 fois celle qui règne au fond de la fosse des Mariannes. Un petit astéroïde n'aurait jamais pu générer une telle force.

Le corps d'origine devait donc être bien plus imposant. Les cristaux aux arêtes nettes indiquent une formation proche de la surface. Cela implique un astre encore plus massif pour atteindre cette pression. Selon les calculs, ce monde perdu dépassait 1 800 kilomètres de rayon, soit la taille de la Lune. Il aurait été pulvérisé lors d'une collision aux premiers temps du système solaire. Ses débris se seraient ensuite mêlés à d'autres planètes, dont la Terre. D'autres protoplanètes oubliées dormiraient peut-être encore dans des tiroirs de laboratoire. Faute d'analyse poussée, ces fragments n'ont jamais livré leurs secrets.


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