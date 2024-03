Android 15 dévoile sa deuxième Developer Preview, le prix du Cybertruck chute en occasion, c’est le récap

La Developer Preview 2 d’Android 15 est disponible, les prix du Cybertruck dégringolent en occasion, le Galaxy A55 va se mettre à jour autrement… Bienvenue dans le récap de la veille !

Grosse journée chez Android hier. Tout d’abord, Google a déployé la seconde version de la Developer Preview d’Android 15, se rapprochant ainsi un peu plus de la date de sortie officielle. Chez Samsung, on a enfin craqué en adoptant les mises à jour rapides, présentes chez la concurrence depuis plusieurs années. Pendant ce temps, Tesla fait chuter le marché de l’occasion sur son Cybertruck.

Voici toutes les nouveautés dans Android 15 Developer Preview 2

Android 15 continue son petit bonhomme de chemin avant son déploiement global. Il est désormais temps pour les utilisateurs y ayant accès de découvrir la Developer Preview 2, qui apporte un certain nombre de nouveautés. Parmi elles, on retrouve surtout l’arrivée des communications par satellite, qui vont permettre d’envoyer des messages SMS, MMS et RCS par ce biais avec la prochaine mise à jour. Notons également quelques ajustements de sécurité et de gestion du mode HDR.

Le Cybertruck n’a jamais été aussi abordable en occasion

C’était à prévoir. Les mesures drastiques de Tesla, qui empêchent les conducteurs de revendre leur Cybertruck sous peine d’une lourde amende, ont complètement fait chuter le marché de l’occasion pour son pick-up. Ce dernier est désormais trouvable à partir de 171 000 dollars, soit un prix bien inférieur à ce que l’on pouvait croiser au plus fort de la période de spéculation. L’offre est tout bonnement en train de dépasser la demande.

Samsung adopte enfin les mises à jour rapides d’Android

Et ce n’est pas sur le smartphone que vous pensez. En effet, c’est le Galaxy A55 qui va bénéficier en premier de cette fonctionnalité qui existe pourtant depuis 8 ans chez les autres constructeurs. Pour rappel, les Seamless Updates permettent de télécharger des mises à jour en arrière-plan, de sorte que vous pouvez continuer à utiliser votre smartphone durant l’installation. Il vous suffira de le redémarrer pour compléter le processus.

