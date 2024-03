Téléchargement illégal : la justice fait tomber les sites pirates français les plus populaires, adieu Yggtorrent

Au total, ce ne sont pas moins de 28 sites de téléchargement et streaming illégal qui sont aujourd’hui visés par une demande de blocage par la justice française. Parmi eux, on retrouve notamment YggTorrent ou encore PapaDuStream. Ces derniers seront bloqués pendant au moins 18 mois par tous les opérateurs français.

La guerre contre le téléchargement illégal continue. En France, celle-ci est encore loin d’atteindre les niveaux d’hostilité outre-Atlantique. Mais cela n’empêche pas les associations d’ayants droit de se réunir pour faire pression sur la justice. Gaumont, Paramount, l’Union des producteurs de cinéma, le Syndicat de l’édition vidéo numérique, la Fédération Nationale des Éditeurs de Films : tous ont saisi la Cour de cassation pour ordonner le blocage de plusieurs sites pirates français.

Ils ont fini par obtenir gain de cause le 28 février dernier. La justice française a en effet exigé qu’Orange, Bouygues Telecom, Free et SFR bloquent pas moins de 28 sites de téléchargement et streaming illégal. Au total, ce sont 63 noms de domaine qui seront bientôt inaccessibles pour les internautes français. Parmi ces derniers, on retrouve notamment les grands noms du torrent à la française de ces dernières années.

Vous ne pourrez bientôt plus vous rendre sur ces sites pirates

Voici donc la liste complète des noms de domaines qui seront bientôt bloqués par les opérateurs français :

coflix.cam / coflix.nu

empire-stream.net / empire-streaming.eu / empire-stream.com / empire-streaming.app

emule-island.eu

extreme-down.moe / extreme-down.cam / extreme-down.casa / extreme-down.art / extreme-down.red / extreme-down.work / extreme-down.fun

filmscultes. online/filmscultes.me

filmostream.top

filmvf.io

fmoviesz.to

french-stream.art

french-streamy.com

gratfilm.org

nfseries.com

gratseries.com

papadustream.net

sadisflix.top

series-fr.co

streamingdivx.buzz

streaminze.org

torrent411.to

tvfranc.top

voirfilms.st

voirseries.icu

wi-flix.top

wiflix.voto/wiflix.surf/wiflix. studio/wiflix.site/wiflix.re/wiflix.kiwi/wiflix.fan/wiflix. family/wiflix.cool/wiflix.city/wiflix. audio

wowfilms.buzz

yggtorrent.wtf / yggtorrent.se / yggtorrent.re / yggtorrent.is / yggtorrent.fi / yggtorrent.ch / yggtorrent.to / yggtorrent.si / yggtorrent.nz / yggtorrent.lol / yggtorrent.li / yggtorrent.la

yts.mx / yts.lt / yts.com / yts.ag

Dans cette liste fournie, on retrouve ainsi YggTorrent, régulièrement visé par les autorités et qui a déjà disparu des résultats de Google en 2020. Il s’agit en effet de l’un des sites de téléchargement les plus visités de l’Hexagone, reprenant ainsi le flambeau laissé par la fermeture de T411. Tous ces noms de domaines seront donc bloqués pour un minimum de 18 mois par les opérateurs.

Source : Cour de cassation