Une fuite dévoile les futurs produits Apple, le cours de plusieurs cryptomonnaies s’effondre, c’est le récap’ de la semaine

Mark Gurman lève le voile sur les plans d’Apple pour 2022, les cryptomonnaies voient leur cours chuter à nouveau, l’entreprise Our Next Energy (ONE) présente une batterie dont l’autonomie bat tous les records, c’est le récap’ de la semaine.

L’année a commencé depuis une semaine seulement et l’on connait déjà les plans d’Apple, confirmés par l’expert Mark Gurman. Alors que le cours des cryptomonnaies enregistre une nouvelle phase de baisse, AnTuTu dévoile les smartphones Android les plus puissants de décembre 2021 et Google modifie certaines fonctionnalités de ses enceintes Nest suite à une plainte de Sonos. Enfin, une nouvelle batterie créée par l'entreprise ONE offre une autonomie record de 1210 km. Soyez les bienvenus dans le récap' de la semaine.

1210 km d’autonomie grâce aux batteries ONE

L’entreprise américaine Our Next Energy (ONE) vient de présenter sa batterie révolutionnaire sur une Tesla Model S. Alors que le véhicule électrique peut d’habitude rouler pendant 650km, l’autonomie a doublé et la voiture a pu effectuer 1210 km à une vitesse fixe d’environ 90 km/h. ONE n’a encore rien révélé sur son procédé de production mais devrait présenter de nouveaux prototypes au cours de l’année.

Lire : Tesla Model S : cette batterie révolutionnaire augmente l’autonomie jusqu’à 1210 km

Les futurs plans d’Apple dévoilés

L’expert Mark Gurman vient de publier une newsletter levant le voile sur les futurs produits Apple pour l’année à venir. Selon le journaliste de Bloomberg, Apple prévoirait de lancer un nouvel iPad Pro qui devrait être compatible avec la recharge magnétique sans fil MagSafe, un nouveau MacBook Air doté d’une puce M2 et des Apple Glass. Enfin, Mark Gurman confirme que l’iPhone 14 Pro devrait enfin voir disparaître l’encoche au profit d’un écran troué.

Lire : iPhone 14 avec écran troué, MacBook Air avec puce M2…une fuite confirme les futurs produits d’Apple

Les marchés financiers s’effondrent

Une nouvelle annonce de la Réserve Fédérale Américaine a provoqué un effondrement notable de l’ensemble des marchés financiers, mais également du Bitcoin, qui a perdu environ 5% de sa valeur en moins d’une journée. La reine des cryptomonnaies, dont le cours a chuté à 42 700 dollars, a été suivie rapidement d’autres cryptomonnaies telles que l’Ether, le BNB et le Solana qui ont enregistré également de fortes baisses.

Lire : Le Bitcoin, l’Ether et la plupart des cryptomonnaies s’effondrent à nouveau

Le classement AnTuTu de décembre 2021

Comme à son habitude, AnTuTu vient de dévoiler son classement des smartphones Android les plus puissants du mois de décembre 2021 et c’est le Black Shark 4S Pro de Xiaomi qui est en tête du côté des smartphones premium. Le Nubia Red Magic 6S Pro et le Vivo iQOO 8 Pro prennent respectivement les seconde et troisième marches du podium. Côté milieu de gamme, c’est le Vivo iQOO Z5 qui arrive premier de la liste, suivi du Honor 60 Pro. Rendez-vous dans notre actu pour connaître le classement complet d’AnTuTu.

Lire : AnTuTu annonce la liste des smartphones Android les plus puissants de décembre 2021

Les enceintes Nest modifiées suite à une plainte de Sonos

En 2020, Sonos déposait une plainte à l’encontre de Google, accusant le géant de la Silicon Valley d’avoir volé sa technologie d'enceintes sans-fil. La Commission du commerce international vient enfin de trancher en faveur de Sonos et laisse 60 jours à Google pour modifier certaines fonctionnalités volées à la célèbre marque d’enceintes. La firme de Mountain View a donc réagi aussitôt en changeant le fonctionnement de ses enceintes Nest et l'on vous explique tout dans notre actu dédiée.

Lire : Google change le fonctionnement des enceintes Nest après une plainte de Sonos

Notre test de la semaine

Le Galaxy S21 FE 5G se dévoile enfin

Samsung vient de dévoiler son Galaxy S21 FE, le smartphone le plus abordable de sa gamme, succédant au S20 FE. Le smartphone est équipé d’un Snapdragon 888 compatible 5G et d’une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide 25 W. Le Galaxy S21 FE sera disponible pour 759 € pour 128 Go de stockage et 6 Go de RAM et pour 829€ dans sa configuration de 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Côté photo, le S21 FE n’offre rien de nouveau par rapport à son prédécesseur. Même s'il arrive un peu tard sur le marché, on apprécie son design, ses performances et sa puissance qui garantissent au Galaxy S21 FE un bon rapport qualité/prix.

Lire : Samsung Galaxy S21 FE 5G : notre prise en main du smartphone qui arrive un peu tard