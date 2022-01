AnTuTu annonce la liste des smartphones Android les plus puissants de décembre 2021

AnTuTu vient d'annoncer la liste des smartphones Android les plus puissants en décembre 2021. En cette fin d'année, c'est le Black Shark 4S Pro de Xiaomi qui s'est imposé à la première place du top des téléphones haut de gamme. Sur le milieu de gamme, c'est une nouvelle fois le Vivo iQOO Z5.

Quelques jours après la nouvelle année, AnTuTu vient de révéler la liste des smartphones Android les plus puissants du marché chinois pour le mois de décembre 2021. Comme c'est désormais la coutume, la plateforme de benchmarking propose deux classements.

Consacré aux téléphones haut de gamme, le premier classement est dominé par le Black Shark 4S Pro de Xiaomi. Le smartphone gaming est en tête du classement des smartphones premium depuis un trimestre entier. Il est parvenu à cette prouesse grâce au SoC Snapdragon 888+ couplé à un impressionnant total de 16 Go de mémoire vive. Les 16 Go de RAM se popularisent rapidement sur les terminaux les plus haut de gamme.

L'Oppo Find N débarque dans le classement AnTuTu de décembre 2021, le Realme GT éjecté

En seconde position, on trouve une nouvelle fois le Nubia Red Magic 6S Pro, un autre smartphone pour gamers avec une puce Snapdragon 888+. Il est suivi par le Vivo iQOO 8 Pro, le Vivo X70 Pro+ et l'Oppo Find N, le smartphone pliable qui ambitionne de grignoter les parts de marché du Galaxy Z Fold 3 de Samsung. Grâce à son SoC Snapdragon 888, le smartphone pliant fait une entrée remarquée dans le classement AnTuTu en cette fin 2021.

Le reste du classement des appareils premium est occupé par le Vivo iQOO 8 standard, l'Asus Rog Phone 5S, l'IQOO Neo5S, le Motorola Edge S30 et l'Oppo Find X3 Pro. On remarquera aussi l'éviction du Realme GT, après plusieurs mois en bonne position.

Côté milieu de gamme, le classement est dominé par le Vivo iQOO Z5. Fraîchement arrivé dans le classement AnTuTu, le Honor 60 Pro de l'ancienne filiale de Huawei se contente de la seconde place. L'édition standard écope de la cinquième place tandis que les précédents smartphones de Honor, les Honor 50 et 50 Pro, sont toujours affichés à la cinquième et sixième place. Que pensez-vous des top publiés par AnTuTu pour le mois de novembre 2021 ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.