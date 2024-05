Sécuriser son compte Google est désormais bien plus simple qu’avant

Google déploie une mise à jour concernant la manière dont on peut sécuriser l'accès à notre compte. Il se débarrasse d'une méthode pénible et pas forcément la plus efficace.

Il est loin le temps où il suffisait d'entrer notre identifiant puis notre mot de passe pour accéder à un service en ligne. C'est encore possible bien sûr, mais la plupart propose voire impose désormais d'ajouter une couche de sécurité supplémentaire avec la double authentification (2FA). Aussi appelé validation en deux étapes, c'est le système qui vous demande par exemple d'entrer un code reçu par SMS ou de vous identifier sur un smartphone associé avec votre empreinte digitale.

Cela fait longtemps que Google permet de procéder ainsi. Le fonctionnement a évolué au fil du temps et certains d'entre vous se souviendront peut-être d'une époque où la notification sur mobile n'était pas la méthode par défaut. Globalement, protéger son compte Google avec la validation en deux étapes est assez simple. Mais il y a une obligation qui peut rebuter à juste titre. Avant de pouvoir la mettre en place, vous devez indiquer votre numéro de téléphone portable. Quand on voit la facilité avec laquelle des personnes mal intentionnées peuvent s'en emparer, il y a de quoi hésiter. Ce n'est heureusement plus un souci.

Il est possible de sécuriser son compte Google plus facilement désormais

Dans un billet de blog, Google annonce qu'il n'est plus nécessaire de fournir son numéro de mobile pour activer la double authentification. À la place, vous pouvez désormais sécuriser votre compte à l'aide l'application Google Authenticator ou bien d'une clé physique. Pour rappel, l'appli donne un code à usage unique et limité dans le temps à entrer juste après avoir écrit son mot de passe.

Lire aussi – Android 15 pourrait mieux protéger vos codes secrets des pirates, voici comment

Autre changement intéressant : désactiver la validation en deux étapes ne supprime plus les méthodes de sécurisation secondaires mises en place, comme c'était le cas avant. Par exemple, il est possible de ne pas utiliser la 2FA, mais de conserver le passage obligé par Google Authenticator ou un deuxième smartphone. La mise à jour intégrant ces changements est en cours de déploiement pour tous les utilisateurs d'un compte Google personnel ou Workspace.