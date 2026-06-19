Une étoile commet un crime cosmique : complice, mode opératoire, victime… Les astronomes mènent l’enquête

Une étoile semblable à notre Soleil a englouti l’une de ses planètes : comment a-t-elle procédé ? Avait-elle un complice ? Qui était la victime ? Une équipe de chercheurs a mené l’enquête pour résoudre ce crime cosmique.

NASA étoile englouti planète
Crédits : NASA, ESA, CSA, Ralf Crawford (STScI)

Au sein de nos colonnes, on se plaît à faire l’analogie entre espace et escape game, l’un comme l’autre regorgeant d’énigmes à élucider. « Le mystère de la Nébuleuse de l’Anneau » ou « Le secret de la Véritable Tatooine » seraient d’ailleurs des noms de salles tout à fait convaincants. Récemment, une équipe de chercheurs s’est lancée dans une partie cosmique.

Son pitch : « Des astronomes ont découvert une mystérieuse étoile : TOI-5882, située à près de 1 300 années-lumière de la Terre. Mystérieuse puisqu’elle comporte un taux anormalement élevé de lithium. À qui l’a-t-elle volé ? Quel a été son mode opératoire ? Avait-elle un complice ?  À vous de le découvrir… » L’équipe, dirigée par Brooke Kotten de l'Université du Michigan, a mené l’enquête et publié ses résultats dans The Astrophysical Journal.

Mode opératoire, complice, victime… Les astronomes enquêtent sur l’étoile TOI-5882

Un premier indice a aiguillé les astronomes. Si les étoiles renferment peu de lithium, les planètes rocheuses, elles, en comportent bien plus. Ainsi, si TOI-5882 affiche un taux élevé de lithium, c’est qu’elle a dévoré une exoplanète. Or, ces phénomènes d’« engloutissements » se déroulent en un rien de temps : quelques jours à deux semaines. Prendre une étoile vorace sur le fait est donc extrêmement rare – ce qui oblige les scientifiques à mener l’enquête pour identifier le coupable.

La question subsidiaire est donc : TOI-5882 a-t-elle agi seule ? Selon l’équipe de chercheurs, l’étoile a eu un complice. C’est un second indice qui les a mis sur cette piste. Comme le rappelle Space.com, ce sont généralement des étoiles vieillissantes qui se rendent coupables d’« engloutissements » : en gonflant, elles finissent par avaler leurs planètes – c’est d’ailleurs le sort réservé à notre Planète bleue d’ici 5 milliards d’années.

Mais TOI-5882 n’est pas encore une géante rouge. Semblable au Soleil, elle a dû être aidée pour accomplir son méfait. Sa complice : sa compagne, une naine brune. La force de gravité de cette « étoile ratée » aurait en effet perturbé l’orbite de la feue planète rocheuse, qui aurait été précipitée vers ce destin funeste.

Si cette théorie reste à confirmer, les astronomes ont pu établir le profil de la victime en comparant la composition chimique de TOI-5882 avec 62 autres étoiles d’âges et de masses similaires. L’exoplanète engloutie était donc une super-Terre, avec une masse comprise entre deux fois celle de la Terre et celle de Neptune.


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