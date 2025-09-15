Apple Watch Ultra 3 : ce concurrent pourrait proposer jusqu’à 7 fois plus d’autonomie pour moitié moins cher

L’Apple Watch Ultra 3 pourrait avoir un sérieux concurrent sur le terrain de l’autonomie. Si la montre de la firme de Cupertino promet 72 heures d’autonomie en mode économie d’énergie, une rivale pourrait proposer jusqu’à 7 fois plus.

Apple vient tout juste de dévoiler l’Apple Watch Ultra 3, déjà disponible en précommande pour une sortie le 19 septembre. Mais la firme de Cupertino pourrait bien avoir du souci à se faire : sur le terrain de l’endurance, un rival pourrait bien lui faire de l’ombre.

À titre de comparaison, l’Apple Watch Ultra 3 profite, d’après la marque à la pomme croquée, de 42 heures de longévité de charge en mode d’utilisation classique, contre 36 heures pour la génération précédente. Ce gain théorique de 6 heures d’autonomie supplémentaires pourrait pourtant ne pas être suffisant pour tenir la longueur face à l’un de ses futurs concurrents.

Apple Watch Ultra 3 : la prochaine Huawei Watch GT 6 devrait proposer 7 fois plus d’autonomie à moitié prix

Huawei annonce en effet jusqu’à 7 fois plus d’autonomie avec sa prochaine série Watch GT 6. D’après certains rapports, la version 46 mm de la montre connectée de la marque chinoise pourrait tenir jusqu’à 21 jours en mode économie d’énergie sur une seule recharge, là où l’Apple Watch Ultra 3 promet jusqu’à 72 heures d’autonomie – comme sa prédécesseure.

Surtout, la Watch GT 6 Pro pourrait être proposée à moitié prix par rapport à l’Apple Watch Ultra 3, vendue à partir de 899 €. Selon nos confrères de PhoneArena, la prochaine montre connectée de Huawei devrait être proposée en deux tailles : 41 mm et 46 mm. Les prix de la version standard commenceraient à 249 € et ceux de la version Pro (46 mm et plusieurs finitions possibles) à 379 €. Dans le détail, avec sa batterie de 540 mAh, le petit modèle devrait tenir entre 8 et 14 jours en usage normal ; le grand jusqu’à 12 jours (21 en mode économie, donc) avec sa batterie de 867 mAh.

La version Pro pourrait également inaugurer une fonction inédite, jamais vue ailleurs chez une montre connectée : un compteur de puissance basé sur le Functional Threshold Power (FTP), un indicateur clé pour le cyclisme permettant aux sportifs de voir en temps réel des données sur l’intensité et l’efficacité de leur entraînement.

La série Huawei GT 6 devrait être officiellement présentée le 19 septembre, mais est-ce que l’autonomie – associée à des prix agressifs – sera un critère décisif pour enterrer l’Apple Watch Ultra 3 ? Si la marque chinoise a déjà détrôné la marque à la pomme croquée en tant que leader mondial du marché des montres connectées, son attractivité hors de Chine connaît quelques limites, comme une disponibilité limitée. Et pour les propriétaires d’iPhone, l’Apple Watch Ultra 3 pourrait être la suite « logique ».