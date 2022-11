Un Xiaomi Note 11 et un Realme 9 à prix cassé chez AliExpress pour le Single’s Day

Le Single's Day continue chez AliExpress et aujourd'hui, on a trouvé 2 smartphones à prix mini : le Xiaomi Redmi Note 11 et le Realme 9 5G. On vous explique tout sur ces offres ci-dessous.

Découvrir le Xiaomi Note 11 chez AliExpress

Vous cherchez un smartphone performant à prix mini ? Profitez du Single's Day chez AliExpress pour faire une bonne affaire ! Aujourd'hui, on a par exemple trouvé le Xiaomi Redmi Note 11 disponible pour seulement 158€ au lieu de 175€ grâce au code promo SDEF15.

En prime, le smartphone est expédié depuis la France métropolitaine et livré gratuitement en seulement 3 jours.

Très performant, le Xiaomi Redmi Note 11 peut vous suivre partout et dans toutes vos activités. Il est équipé d'un processeur Snapdragon 680 Octa Core et d'un écran FHD+ AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90Hz et une résolution de 2400 x 1080 px. Il est égalment doté (en fonction des modèles) de 4 à 6Go de RAM et d'un stockage SSD de 128Go. Côté photo, il propose une caméra arrière principale de 50Mp avec 3 autres modules et une caméra frontale de 13Mp. Aussi, il intègre une batterie de 5000 mAh et peut se recharger à 100% en seulement 1h grâce à son chargeur de 33W Pro.

Le Realme 9 5G à prix cassé chez AliExpress

Découvrir le Realme 9 5G chez AliExpress

On a également trouvé le Realme 9 5G à prix mini chez AliExpress pour les soldes du 11.11. Grâce au code promo SDXFR21, le smartphone se retrouve en effet à seulement 177€ au lieu de 200€. En prime, il est lui aussi expédié et livré gratuitement depuis la France métropolitaine !

Parmi tous les avantages du Realme 9, on note son processeur Snapdragon 695 5G, son taux de rafraîchissement de 120Hz, mais aussi ses 7Go de RAM, sa batterie de 5000mAh et son capteur arrière principal de 50Mp. Il est très fin et son écran de 6,6″ vous offre de plus une expérience immersive dans tous vos contenus. Il se déverrouille en quelques secondes grâce à votre empreinte digitale et peut tenir jusqu'à 139 heures en écoute de musique.

Voir toutes les offres du Single's Day chez AliExpress

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.