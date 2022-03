Un VPN de qualité à moins de 2 €, l’offre irrésistible de CyberGhost

CyberGhost fait partie de notre top 3 des meilleurs VPN du marché et c'est aussi l'un des moins chers. Grâce à une offre exceptionnelle du fournisseur, vous pouvez souscrire à son VPN dès 1,99 € par mois. Avec la garantie d'un chiffrement solide, de performances confortables, mais aussi un accès aux fonctionnalités indispensables pour tout VPN qui se veut premium.

CyberGhost n'est plus à présenter puisqu'il s'agit de l'un des vétérans et meilleurs VPN du marché. Deux facteurs contribuent à cette longévité : un service de qualité et des prix concurrentiels. Et justement, le fournisseur permet en ce moment de souscrire à un abonnement VPN à un tarif aussi bas que 1,99 € par mois.

Nous vous parlions cette semaine de l'offre Nord VPN à 1,75 €, une autre proposition sous la barre des 2 €. Pour profiter de ce tarif, il faut décrocher un bonus d'extension de 24 mois. Chez CyberGhost, il vous suffit de choisir l'abonnement de 3 ans (36 mois) pour bénéficier du prix promotionnel.

CyberGhost : un VPN à tout petit prix

L'abonnement le moins cher de CyberGhost VPN est donc celui de 3 ans qui vous donne systématiquement droit à 3 mois d'extension. Vous bénéficiez en tout et pour tout de 39 mois de VPN qui vous reviennent à 77,61 €. Faites le compte : le tarif mensuel revient à 1,99 €. C'est l'offre la moins chère pour un VPN de cette catégorie. Sachant que le prix mensuel de CyberGhost VPN est de 11,99 € par mois, le fournisseur offre ici une réduction de 83%.

À la fin des 39 mois, le même montant (77,61 €) vous serez facturé pour 3 ans, soit 36 mois. Le prix de CyberGhost reviendra à 2,15 € par mois. Ça reste encore un tarif très accessible pour un VPN de qualité. Sachez enfin, que le fournisseur offre une garantie « satisfait ou remboursé » de 45 jours. Vous pouvez demander un remboursement intégral dans ce délai. C'est un moyen de le tester comme un VPN gratuit pendant plus d'un mois.

Que vaut CyberGhost VPN ?

Commençons par les débits. Tous les VPN réduisent la vitesse de votre connexion, mais la qualité d'un service dépend de sa capacité à amoindrir cette perte de vitesse. Les technologies de CyberGhost permettent d'avoir un débit confortable pour tous les usages d'Internet au quotidien tout en profitant des protocoles de tunneling les plus fiables à savoir OpenVPN, IKEv2 ou encore WireGuard au choix. Le chiffrement se base quant à lui sur l'algorithme AES-256.

Enfin, sachez que CyberGhost vous permet d'accéder à près de 8000 serveurs dans plus de 90 pays. Cela offre des possibilités de choix très variées. Vous pouvez par ailleurs utiliser le VPN sur jusqu'à 7 appareils. Il peut être utilisé sur différentes plateformes : Windows, macOS, Smart TV, les consoles, mais aussi sur Android et iOS.