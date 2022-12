Un prototype de Tesla apparait, RTE teste le réseau électrique, c’est le récap

Tesla travaillerait sur une nouvelle Model 3. Un prototype a même été aperçu. RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, teste un système. Grâce à lui, des coupures pourraient avoir lieu dans les zones où la consommation est trop importante. Une fuite dévoile le design unique du OnePlus 11, prochain flagship de la marque. C’est le récap.

En ce début du mois de décembre, plusieurs thématiques sont à l’honneur. La coupe du Monde de Football, où la France renverse beaucoup de pronostics. Les températures qui ont fortement baissé en quelques jours sur tout le territoire. Les fêtes de fin d’année qui se profilent. Avec son lot de décorations et marchés locaux. Et une certaine appréhension du début d’année prochaine, puisque des hausses de prix considérables sont attendues. Dans ce climat « mi-figue, mi-raisin », plusieurs informations ont retenu plus particulièrement votre attention le lundi 5 décembre 2022.

RTE teste un système de délestage sur le réseau électrique

RTE, ou Réseau de Transport d’Électricité, est une entreprise chargée des lignes haute tension en France métropolitaine (les grands pylônes métalliques, c’est RTE). Son rôle est de veiller à ce que l’électricité soit accessible partout. Mais elle doit également piloter la charge exercée sur le réseau lors des pics de consommation. Pour éviter de surcharger le réseau, RTE veut mettre en place un système qui opèrera des coupures dans les zones de surconsommation. Le système sera testé le 9 décembre. Mais ce test sera uniquement théorique.

Voici les premiers éléments du design de la Tesla Model 3 de 2023

Nous avons publié en fin de semaine dernière le classement des voitures électriques les plus vendues en France. En première position, nous retrouvons la Model Y de Tesla. Une position qui pourrait en surprendre plus d’un, car, jusqu’à récemment encore, c’était la Model 3 qui brillait dans le catalogue de Tesla. La raison est double. D’abord, la Model Y est moins chère, notamment depuis qu’elle est construite en Allemagne. Ensuite, la Model Y a bénéficié d’un joli lifting. Mais la Model 3 n’a pas dit son dernier mot. Une nouvelle version est attendue en 2023. Un Internaute aurait même repéré un prototype de la voiture dans un parking. Il en a même profité pour prendre quelques photos…

L’étonnant design du module photo du OnePlus 11 se confirme

Steve Hemmerstoffer, alias OnLeaks sur les réseaux sociaux, a encore frappé. Le célèbre leaker français a publié sur Twitter le premier visuel « officiel » du OnePlus 11, le prochain porte-étendard de la marque alternative d’Oppo. Ce visuel a deux intérêts. D’abord, il confirme le design qu’OnLeaks avait dévoilé sur Internet au mois de septembre. Notamment ce module photo circulaire énorme avec la marque « Hasselblad » en son milieu. Ensuite, ce visuel permet de découvrir les deux premiers coloris du smartphone : un noir assez classique et un vert émeraude très intéressant. Rappelons que le leaker français avait déjà dévoilé la fiche technique du smartphone. Cette nouvelle fuite ne fait que confirmer le sérieux de ses informations.

