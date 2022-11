Tesla : la Model 3 aurait bientôt droit à un nouveau design avec un volant Yoke

Tesla se prépare à mettre à jour la berline Model 3 afin de la rendre plus attrayante pour les clients et de faire baisser les coûts de production. Ce nouveau design aurait comme nom de code « Highland ».

Au mois de janvier 2021, les Tesla Model X et Model S haut de gamme ont toutes les deux eu droit à un tout nouveau design avec un habitacle presque entièrement remis au goût du jour. Parmi les nouveautés, on peut notamment citer un deuxième écran à l’arrière, un tableau de bord encore plus moderne, mais surtout le nouveau volant Yoke.

Il semblerait que ce soit désormais au tour de la Model 3 de profiter de cette refonte. Selon un rapport de Reuters, Tesla cherche à redessiner le Model 3 dans le but de réduire les coûts de production en diminuant le nombre de composants et la complexité globale du véhicule.

La Tesla Model 3 va bientôt avoir droit à un nouveau look

La refonte, dont le nom de code est Highland, se concentrera sur les éléments qui intéressent le plus les acheteurs, notamment l'écran et les performances, selon quatre personnes qui ont parlé à Reuters sous le couvert de l'anonymat. D’après elles, Highland entrerait en production au troisième trimestre de 2023 dans les usines Tesla de Fremont, en Californie, et de Shanghai, en Chine. On aurait aimé voir cette nouvelle Model 3 être fabriquée à la nouvelle Gigafactory européenne de Berlin, mais cela ne sera vraisemblablement pas le cas.

Selon Reuters, l'ampleur des économies réalisées sur la version actualisée de la Model 3 n'est pas claire, et on ne sait pas si ces économies seront répercutées sur le prix final des véhicules. Tesla a augmenté lentement mais sûrement les prix de ses voitures sur la plupart des marchés du monde, à l'exception de la Chine, où elle a réduit les prix plus tôt cette année. Pour rappel, ces hausses étaient notamment dues à l’inflation, mais aussi à la pénurie de semi-conducteurs.

Puisque cette mise à jour de l’habitacle serait basée sur celle de la Model S, on s’attend à ce que Tesla équipe sa berline la moins chère d’un volant Yoke. Cela fait d’ailleurs plusieurs mois que certains analystes évoquent l’arrivée de la nouvelle génération de volant avec ses boutons tactiles.

