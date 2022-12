Elon Musk et Neuralink sont sous le coup d’une enquête pour maltraitance animale

Les autorités fédérales américaines, dont le Département américain de l'agriculture, auraient ouvert une enquête concernant le mauvais traitement imposé aux animaux par Neuralink. L'entreprise d'implants neuronaux aurait bâclé ses expériences pour obtenir des résultats.

À en croire une dépêche de Reuters, le département américain de l’agriculture enquêterait depuis plusieurs mois sur les agissements de Neuralink en matière de traitement des animaux. La startup américaine fondée par Elon Musk développe des implants cérébraux d’interfaces directes neuronales. L'objectif est d'implanter un ordinateur dans le cerveau humain dès 2023. Pour ce faire, des souris, des rats, des porcs, des singes et des moutons, pas loin de 1800 animaux auraient été sacrifiés sur l’autel de la science depuis la création de l’entreprise en 2016.

Les premières accusations de cruauté envers les animaux sont venues des propres rangs de la compagnie. Selon certains scientifiques, les expérimentations animales étaient bâclées, et leur causaient des souffrances souvent inutiles. Une enquête a donc été ouverte pour savoir si Neuralink est en violation directe de l’Animal Welfare Act, une loi qui édicte ce que les chercheurs ont le droit de faire ou pas avec des animaux, et la manière dont ils doivent les traiter.

La pression imposée par Elon Musk a entrainé de nombreuses erreurs en laboratoire

La mission initiale de Neuralink est pourtant noble. L’entreprise aidera les personnes souffrant de lésions cérébrales à communiquer et à se déplacer. Sa technologie pourra restaurer la vision d’une personne même si cette dernière est née aveugle. Malgré cela, toujours plus nombreux sont les employés à dénoncer une atmosphère de travail exécrable, Me Musk exigeant de tous ses collaborateurs qu’ils adhèrent à une culture d’entreprise « hardcore ».

Rien n’indique à l’heure actuelle que Neuralink est vraiment coupable de maltraitance animale : nombre d’entreprises, pharmaceutiques notamment, tuent quotidiennement des centaines d’animaux et restent dans le cadre de la loi. Une pression excessive fait malheureusement travailler les employés dans la hâte, et entraîne des erreurs. Et les nombreuses erreurs commises au cours des expériences de Neuralink se sont apparemment traduites en morts inutiles. C’est bien le comportement et l’exigence excessive de l’homme le plus riche du monde qui est remis en question. Une vingtaine d’employés de la compagnie seraient actuellement interrogés par les autorités.

Source : Reuters