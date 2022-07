Coupe du Monde 2022 : un ballon connecté permettra de mieux détecter les hors-jeu

La technologie va une nouvelle fois faire une entrée fracassante au prochain Mondial de football, qui se déroulera cet hiver au Qatar. La FIFA a en effet annoncé qu’elle utilisera pour la toute première fois de l’histoire du football un ballon connecté qui détectera les hors-jeux avec une précision diabolique.





Le football se dirige-t-il doucement mais sûrement vers la fin des polémiques liées à l’arbitrage ? La dernière Coupe du Monde 2018 avait déjà été une petite révolution en soi, puisque l'assistance vidéo (VAR) avait été intronisée pour la toute première fois dans l’histoire du football. Pour le prochain Mondial, qui se déroulera cet hiver au Qatar, la FIFA va ainsi une nouvelle fois faire confiance à une technologie novatrice.

On le sait, la VAR ne règle pas tous les problèmes liés à l’arbitrage. Et malgré l'introduction de cette technologie dans quasiment tous les matchs de football officiels, il est toujours impossible d’évaluer avec certitude si un joueur est en position de hors-jeu ou non. C’est une histoire de centimètres et même parfois de millimètres, et la vidéo ne peut pas intervenir sur ces faits de jeu. Le nouveau ballon connecté qui sera utilisé de novembre à décembre au Qatar vient alors enfin régler ce problème.

La FIFA va utiliser un ballon connecté au prochain Mondial

L’objectif de ce ballon connecté est de corriger une bonne fois pour toute les erreurs d’arbitrage liées aux positions de hors-jeu des joueurs. Le ballon d’Adidas Al Rilha, officiel pour la Coupe du Monde, embarquera alors avec lui un capteur d’unité de mesure inertielle qui va envoyer des données à la salle de visionnage, avec précisément plus de 500 données par seconde. Ceci afin de détecter avec le plus de certitude possible le moment où le joueur touche le ballon.

De l’autre côté, 12 caméras seront aussi positionnées sous le toit des stades, pour analyser tous les déplacements des joueurs et du ballon. Ces caméras permettront elles aussi de contrôler 50 fois par seconde jusqu’à 29 points de données sur les joueurs. Ces deux technologies reliées entre elles agiront en symbiose, et elles permettront de détecter les hors-jeux avec une précision diabolique. Ainsi, si un joueur est en position de hors-jeu, les arbitres vidéo reçoivent instantanément une alerte. Celle-ci est alors transmise dans la foulée à l’arbitre de terrain, qui n’a plus qu’à signaler le hors-jeu. Un processus ultra fiable qui prend quelques secondes à peine.

Pierluigi Colina, le célèbre arbitre italien, salue ainsi cette avancée : « le processus de vérification d’un hors-jeu prend trop de temps, surtout lorsque cela se joue à quelques centimètres. C’est là que la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu s’avère cruciale pour permettre des décisions plus rapides et plus précises ».

