Un protège écran garanti à vie à -50% chez Boulanger pour l’achat d’un Galaxy S23

En ce moment chez Boulanger, vous pouvez profiter d’un cadeau exceptionnel : l’enseigne vous offre 50% sur un protège écran sur-mesure by ZAGG pour tout achat d’un Samsung Galaxy S23. On vous explique tout ci-dessous.

Rendez-vous vite chez Boulanger pour profiter d’une offre en or : si vous achetez un Samsung Galaxy S23 sur le site de l’enseigne, celle-ci vous propose une réduction de 50% sur un protège écran by ZAGG sur-mesure et garanti à vie ! Mais attention, cette offre n’est valable que du 17 au 28 février prochain (inclus).

Pour profiter de l’offre, vous devez ajouter un Samsung Galaxy 23 à votre panier depuis le site de Boulanger, puis taper dans la barre de recherche le code produit de la protection d’écran, soit “1118875”. Ajoutez finalement la protection d’écran à votre panier et vous verrez la réduction de 50% s’appliquer automatiquement.

Un protège écran de qualité militaire et garanti à vie !

D’habitude à 29,99€, ce protège écran est sur-mesure et s’adapte donc à tous les smartphones. Il est également garanti à vie (limité à une pose par an). Si elle est abîmée ou endommagée, Boulanger vous remplace donc gratuitement votre protection d’écran aussi longtemps que vous possédez votre smartphone.

Composé en résine auto-régénérante, il est souple et de qualité militaire. Le matériau utilisé pour ce protège écran est en effet notamment présent sur les pales des hélicoptères militaires pour les protéger contre le sable et l’eau. Il peut ainsi protéger efficacement l’écran de votre smartphone contre les rayures, les éraflures, la poussière, les projections d’eau ou encore tous les chocs de votre vie quotidienne.

Autre avantage de taille : il est découpé en magasin selon le patron de votre appareil pour ensuite être posé en 5 minutes à peine par un technicien spécialisé.

Le Samsung Galaxy S23 : un smartphone à la pointe de la technologie

Pour profiter de l’offre, vous devez acheter un Samsung Galaxy S23. Disponible à partir de 959€ chez Boulanger, le Samsung Galaxy S23 est sorti il y a peu et il a déjà séduit de nombreux consommateurs et experts. Dans sa version classique, il propose un écran de 6,1 pouces (soit 15,5cm) avec 3 capteurs photo arrière (dont un module principal de 50Mp), 8Go de RAM et une batterie de 3900 mAh.

Le site propose le smartphone avec 128 à 256Go de stockage SSD. Il est disponible en noir, lavande, blanc et vert.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Boulanger.