Offrez-vous le Google Pixel 6a à prix réduit grâce à ce bon plan

Le Pixel 6a est de retour sur le devant de la scène ! Sur le site Rakuten, le smartphone de Google passe à exactement 325,90 euros grâce à un code promotionnel. De plus, les membres du ClubR Rakuten bénéficieront d'un cashback supplémentaire sur leur cagnotte virtuelle.

Chez Rakuten, par l'intermédiaire de la boutique française Boulanger, le Pixel 6a peut être obtenu à moins de 330 euros. Proposé dans un coloris vert/gris, le téléphone de la marque Google est vendu à exactement 325,90 euros. Pour obtenir ce tarif préférentiel, il suffit d'utiliser le coupon CR10 qui est à saisir durant l'étape du panier. De plus, un bon d'achat de 16,30 euros pourra être utilisé au cours d'une prochaine commande passée sur le site Rakuten.

Pour rappel ou à titre d'information, le Google Pixel 6a dispose d'un écran AMOLED de 6,13 pouces avec une résolution en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 60 Hz. Le smartphone embarque également une mémoire vive de 6 Go de RAM, un espace de stockage interne non extensible de 128 Go, le processeur Google Tensor, une batterie d'une capacité de 4410 mAh et le système d'exploitation mobile Android.

À propos de l'APN, on retrouve un objectif grand angle de 12 MP, un objectif ultra grand angle de 12 MP et un caméra avant de 8 MP. De son côté, la connectique est composée de la norme Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, le NFC, de l'USB Type-C et du GPS. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre article associé au test du Google Pixel 6a.