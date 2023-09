Huawei Mate 60 Pro : mauvaise nouvelle, le smartphone ne sortira pas en France

Si certains fans de Huawei attendaient avec impatience l’arrivée du nouveau Mate 60 Pro, sachez qu’il faudra peut-être finalement vous tourner vers un autre smartphone, puisque celui-ci ne sera pas lancé en France.

Il y a quelques jours, Huawei avait discrètement lancé son nouveau smartphone haut de gamme, le Mate 60 Pro. Ce dernier avait beaucoup fait parler de lui puisqu’il était le premier appareil à prendre en charge les appels et autres communications par satellite, contrairement à Apple, qui ne se contente lui que des appels d’urgence sur ses iPhone.

Mieux encore, le Mate 60 Pro marquait également le retour de la 5G sur les smartphones de fabricant chinois. En effet, ce dernier a cette fois-ci utilisé un modem d’un fabricant local, évitant ainsi les sanctions imposées par le gouvernement américain en 2019. Bien qu’il s’agisse visiblement d’une petite révolution dans le catalogue de Huawei, une mauvaise nouvelle se profile déjà à l’horizon.

Pas de lancement en France pour le Huawei Mate 60 Pro

Alors qu’on pouvait s’attendre à ce que le Huawei Mate 60 Pro soit lancé en France, Huawei a lui-même confirmé la mauvaise nouvelle à nos confrères d’Android Authority : le smartphone ne quittera pas la Chine. Pourtant, Huawei n’avait pas hésité à lancer la génération précédente chez nous, le Huawei Mate 50, que nous avions pu tester en vidéo.

Les raisons de cette décision ne sont pas connues, mais plusieurs facteurs pourraient être en cause. Il est possible que Huawei ait voulu éviter les soucis juridiques en ne proposant pas de smartphone 5G en dehors de Chine, bien que celui-ci utilise un modem chinois. On peut aussi imaginer que sa fonctionnalité de communication par satellite n’aurait pas été disponible aussi facilement dans d’autres parties du globe, ce qui aurait peut-être déçu les utilisateurs qui comptaient l’acheter. Huawei a peut-être également voulu éviter de mauvaises ventes, puisqu'on sait que le smartphone est beaucoup moins puissant que la concurrence, mais également toujours dépourvu des services Google.

Il ne s’agit évidemment ici que de spéculations, et il faudra attendre une déclaration officielle pour en être sûrs. Quoi qu’il en soit, le fabricant chinois n’en a pas encore fini avec sa série de smartphones Mate 60, puisqu’on sait déjà qu’il prépare l’arrivée de 3 autres appareils, dont une édition spéciale RS Porsche Design. Cela fait maintenant plusieurs années que le fabricant collabore avec le célèbre constructeur automobile allemand, mais le marché européen n’aura pas non plus droit à cette version premium. Il faudra donc vous tourner vers l'import si vous voulez vraiment essayer ces nouveaux Mate 60.