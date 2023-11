AnTuTu dévoile le top 10 des smartphones Android les plus puissants d’octobre 2023

Le marché des smartphones Android va être bousculé au cours des prochaines semaines en raison de la sortie de nombreux nouveaux appareils, et au mois d’octobre, deux nouveaux téléphones sont déjà venus revendiquer la couronne sur le benchmark AnTuTu.

Après un mois de septembre qui n’avait pas connu beaucoup de rebondissements sur le classement mensuel des smartphones Android les plus puissants selon le benchmark AnTuTu, un nouveau top 10 du mois d’octobre vient d’être publié. En octobre 2023, la couronne n’est plus en possession de OnePlus, puisque c’est Xiaomi qui s’en est emparé.

Il y a un peu plus d’une semaine maintenant, Qualcomm a présenté sa nouvelle puce haut de gamme Snapdragon 8 Gen 3, qui propulsera une bonne partie des smartphones Android haut de gamme d’ici la fin de l’année et en 2024. Xiaomi a déjà eu l’occasion de présenter ses nouveaux Xiaomi 14 et 14 Pro, et sans surprise, c’est donc eux qui dominent le classement AnTuTu du mois d’octobre, avec des scores de 1 997 427 points et 1 985 014 points.

TOUS LES SMARTPHONES LES PLUS PUISSANTS D’OCTOBRE SONT CHINOIS

On retrouve en troisième position le OnePlus Ace 2 Pro avec un score de 1 663 507 points, ce qui fait de lui le smartphone avec un Snapdragon 8 Gen 2 le plus puissant du marché. Il ne s’agit d’ailleurs pas de n’importe quelle version de la puce, qu’il s’agit d’un modèle overclocké avec des fréquences plus élevées, que l’on retrouve aussi dans le Honor Magic V2 ou encore les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5.

Les iQOO 11S et 11 Pro se placent juste en dehors du podium, et sont suivis de près par les Vivo X90 Pro+ et Realme GT5 240W. On retrouve ensuite l’OPPO Find X6 Pro, le OnePlus 11 et le RedMagic 8 Pro qui ferme le classement.

On devrait bientôt retrouver de nouveaux smartphones dès le mois prochain, dont notamment le OnePlus 12, qui a d’ailleurs déjà été repéré sur AnTuTu avant son lancement officiel. Ce dernier promet d’ailleurs de dépasser la barre des 2 millions de points sur le benchmark. Il sera suivi du Realme GT5 Pro, mais nous ne savons pour l’instant pas exactement quand arrivera le smartphone.